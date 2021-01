“In un anno 144 Comuni della Lombardia sono stati cablati con banda ultra larga”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Grazie al lavoro svolto in maggioranza e coordinato dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, circa 144 Comuni della regione Lombardia sono stato cablati con la banda ultra larga su un totale di 1.100 in Italia che sono in area bianca, quelli cioè che avevano scarso interesse commerciale ed ora potranno godere di questo servizio. Un numero molto importante ed un vero e proprio balzo nell’innovazione digitale, se si pensa che lo scorso anno erano 70 i Comuni italiani in ‘area bianca’ serviti.

A dichiararlo in una nota è Niccolò Invidia, Capogruppo M5s Commissione Lavoro. “Dalle infrastrutture digitali passa lo sviluppo del Paese ed infatti è uno dei punti salienti del Recovery Fund italiano”.

“L’impegno per la digitalizzazione del paese e dell’innovazione tecnologica rappresenta uno dei fronti più importanti che il M5s persegue sin dalla sua nascita – continua Invidia -. Grazie a questo impegno ne potranno beneficiare sia il mondo del lavoro, aziende in primis, che i cittadini ed anche le istituzioni pubbliche ed i loro servizi”.

“In questo ambito, tra i soggetti pubblici che ne beneficeranno di più ci sono le scuole e gli ospedali e questo assume una rilevanza ancora più importante” conclude Invidia.