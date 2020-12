Luino: il Covid mette “in stand by” il Judo Bu-Sen, ma i suoi atleti fanno brillare la società

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un 2020 vuoto di attività – quello del Judo Bu-Sen Luino – con gli allenamenti sospesi dal 20 febbraio e la ripresa a ottobre con diciotto giorni di palestra e le precauzioni anti Covid.

Purtroppo la seconda ondata di virus ha cancellato le speranze date dal calendario federale che prevedeva la finale dei campionati Italiani Cadette il 1 novembre per Noemi Pignatiello ed Emma Petrolo, qualificate di diritto, e le qualificazioni e le finali dei Campionati Italiani Esordienti il 5 e 6 dicembre per i tre promettenti agonisti Sara Stivoni, Gabriele Brigatti e Nicola Destefano.

Il Bu-Sen si consola con il passato: sabato 19 dicembre, infatti, il Comitato Regionale Lombardo ha premiato gli atleti, le società e gli ufficiali di gara che si sono distinti nel corso del 2019. Era una premiazione che in genere avviene all’inizio del nuovo anno e che si contava di fare in presenza, raccontano dal team, ma – a causa dell’emergenza sanitaria – è stata posticipata e realizzata in diretta sulla piattaforma Zoom con i diplomi spediti alle singole società.

Nella festa del Judo Lombardo sono state premiate anche due “mitiche atlete” del Bu-Sen luinese: Noemi Pignatiello ed Emma Petrolo, la prima per il suo podio ai Campionati Italiani Esordienti che le ha visto indossare una medaglia di bronzo e la seconda in qualità di vincitrice del Torneo Lombardia Cadette. Petrolo, però, non fa più parte della squadra del Bu-Sen Luino: si è infatti trasferita in Piemonte e nel 2021 gareggerà per l’Akiyama Settimo Torino, cambiando quindi anche regione sportiva di appartenenza. Da parte di tutto il team della cittadina lacustre per lei c’è un grande “in bocca al lupo” per le nuove esperienze che si troverà a vivere.

Il marchio Judo Bu-Sen Luino comunque resiste e svetta nelle classifiche nazionali: sono da poco giunte le classifiche societarie del quadriennio olimpico e la società è al 143° posto (con 21 punti e 5 voti) su un totale di 521 società che hanno fatto punteggio. Nella classifica regionale, invece, si è collocata al 18° posto (con 21 punti e 2 voti) su 68 società con punteggio. Il punteggio conquistato dà al Bu-Sen il diritto al voto per il rinnovo del Consiglio Regionale e Nazionale che scadono col quadriennio Olimpico, le cui elezioni si terranno il 27 febbraio 2021.

“Siamo abituati a parlare di gare e risultati, ma purtroppo questa pandemia ci ha bloccati. La nostra disciplina, come sport di contatto, è stata penalizzata, direi troppo. Con la speranza finisca presto questo terribile momento, porgo l’augurio di un sereno Natale a tutti”, conclude il Maestro del Club, Leo Marano.