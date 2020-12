Riapre per tutti il mercatino a km 0 di Cuveglio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Non si è fermato nemmeno durante l’ultimo periodo di restrizioni agli spostamenti, ma da domani – domenica 13 dicembre – con l’ingresso della Lombardia in zona gialla il mercatino di Cuveglio riapre i propri battenti anche agli abitanti dei paesi circostanti.

Dalle 8 alle 12.30, dunque, i produttori delle aziende del territorio si ritroveranno per proporre nuovamente i propri prodotti, rigorosamente a km 0, in piazza Marconi (di fronte al municipio). L’appuntamento è già in calendario anche per domenica 20, pochi giorni prima di Natale.

L’iniziativa, che ha ripreso il via la scorsa estate dopo la sospensione a causa della prima ondata di Covid-19, ha continuato a mietere successi a ogni sua replica, spingendo così l’amministrazione cuvegliese a riproporla anche in questo periodo ancora più difficile, per cercare di supportare maggiormente l’economia delle piccole realtà locali.

L’intento di questo mercatino, però, è duplice: non solo il desiderio di coinvolgere le aziende agricole e dedicargli uno spazio di vendita diretta, ma anche quello di stimolare i consumatori a un confronto diretto con i produttori, per conoscere più nel dettaglio le caratteristiche di ciò che viene da loro proposto e fare una spesa di qualità acquistando frutta, verdura, formaggi, miele e tanto altro, seguendo rispettosamente i ritmi delle stagioni e della natura.