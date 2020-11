100mila euro dalla Regione per micro, piccole e medie imprese della Valganna e Valmarchirolo

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Nel mese di settembre il Distretto del Commercio della Valganna-Valmarchirolo ha deciso di aderire al bando di Regione Lombardia per la ricostruzione economica territoriale urbana, con il quale è prevista la concessione di contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese dei settori commerciale, turistico, artigianale e dei servizi.

Il 25 settembre scorso il Comune di Marchirolo – ente capofila del distretto che comprende anche Cugliate Fabiasco, Cunardo e Valganna – ha confermato la partecipazione al bando, approvando anche l’accordo di partenariato con Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Luino, il programma di intervento del distretto e il bando per le imprese per il quale l’ente regionale ha stanziato fondi per 100mila euro.

La scadenza iniziale per la presentazione delle domande era fissata per lo scorso 6 novembre, ma in considerazione delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19 e per consentire a un numero maggiore di operatori economici di partecipare, assegnando così l’intero importo disponibile, si è deciso di riaprire i termini: sarà quindi possibile presentare l’istanza di contributo sino al prossimo martedì 1 dicembre.

Maggiori indicazioni e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito web del Comune di Marchirolo.