Grandi novità per i Mastini di Varese, “Tutto è pronto per tornare ad allenarsi”

Dopo aver annunciato il rinnovo dei fratelli Marcello e Pietro Borghi e l’acquisto dell’attaccante candese Francis Drolet, la squadra varesina è orgogliosa di comunicare l’ingresso in team di altri due nuovi giocatori: Stefano Gherardi, dal Chiavenna, e Andrea Gasparini, dal Lugano, che saranno due pedine in più nella formazione del nuovo coach Claude Devèze.

Gherardi ha 27 anni e annovera diverse presenze nel Milano, alternandosi tra le giovanili e la prima squadra. Da qualche anno è a Chiavenna e ha disputato già un campionato di IHL (Italian Hockey Federation). Ora è reduce da due stagioni in Division 1; offre una alternativa per la composizione delle linee di attacco.

Gasparini invece, nonostante sia poco cosciuto in Italia in quanto ha sempre giocato in squadre Svizzere, è considerato uno tra i giovani più promettenti del settore. Classe 2002, nato a Como, ha iniziato nel Chiasso l’attività giovanile, è approdato nel 2018 al Lugano, entrando prima nella formazione U17 e poi, l’anno seguente, nella U20 con qualche anno di anticipo. La dirigenza giallonera crede molto in questo giocatore, al punto che lo ha messo a disposizione di Devèze, il quale avrà il compito di farlo crescere ma soprattutto di inserirlo all’interno dei nuovi meccanismi, in un campionato ben più complicato rispetto a quello in cui era solito giocare. Tutti i giocatori, compreso il canadese Francis Drolet, da pochissimo arrivato in Italia, si sottoporranno a breve tutte le visite mediche e al test del tampone come indicato dalle normative attualmente vigenti in materia anti Covid-19 in ambito sportivo.

Un’altra novità di cui la squadra è particolarmente fiera è la sponsorizzazione con la palestra”Life Wellness”: la struttura di Via S. Vito Silvestro di Varese, infatti, sarà a disposizione dei Mastini per gli allenamenti fisici a secco durante la nuova stagione. Con le difficoltà stagionali per quanto riguarda gli allenamenti sul ghiaccio i Mastini, costretti spesso a girovagare per la Lombardia in cerca di una pista ghiacciata su cui provare schemi e meccanismi di gioco, dovranno cercare di sfruttare appieno tutte le possibilità che la palestra Life offre per non perdere la condizione fisica.

“La sponsorizzazione con i Mastini Varese ha per noi grande valore – commenta Gabriele Ciavarella, titolare della palestra Life Wellness- abbiamo una palestra di qualità e puntiamo ad un target alto di clientela, per poter fornire un servizio eccellente in ciascuna area della nostra struttura. Ci piace possa esserci vicinanza verso le realtà sportive presenti nel territorio varesino: bisogna ripartire insieme con una strategia post Covid e solo aiutandosi l’uno con l’altro è possibile sostenere lo sport varesino”.

Per tutti gli appassionati sarà possibile incontrare il team domenica prossima, 20 settembre, dalle ore 18.30 presso il locale Pub & Billiards Sala Varese, in Via San Vito Silvestro. In questa occasione il team si presenterà alla città incontrando i tifosi, i media e la stampa, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento previste.