Anche il vicesegretario della Lega Giorgetti in arrivo sul lago per sostenere Casali e “#luinesi”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Domani, venerdì 18 settembre il vicesegretario federale della Lega, l’onorevole Giancarlo Giorgetti (già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ), sarà a Luino con il deputato Leonardo Tarantino e il Consigliere Regionale Marco Colombo, per sostenere il candidato sindaco Alessandro Casali e la lista #luinesi.

“Ci siamo impegnati in una campagna elettorale articolata su più piani per non tralasciare nulla e soprattutto per non dimenticare nessuno – spiega il candidato sindaco di #luinesi, Alessandro Casali -. Abbiamo scelto di raggiungere gli elettori attraverso la stampa, con interviste e comunicati, attraverso la rete, con canali social, video e sito, attraverso la presenza in Città con i tradizionali Gazebo, che non devono mai mancare”.

“Una grande opportunità ci è arrivata anche dalla visita di esponenti della Lega e di Lombardia Ideale – prosegue ancora Casali -: così per chiudere la campagna venerdì 18 settembre alle 12.30 avremo l’onore di ospitare a Luino anche il vicesegretario Federale Lega, Giancarlo Giorgetti, accompagnato dall’onorevole Leonardo Tarantino e dal Consigliere Regionale Marco Colombo.

“Anche loro per un giorno #luinesi. Chi volesse incontrarli insieme a noi potrà raggiungerci in Piazza Libertà, zona Imbarcadero presso il nostro Gazebo”, conclude Casali. Nel frattempo in questi giorni anche il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha pubblicato un video in cui esprime il proprio sostegno ad Alessandro Casali.