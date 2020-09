Il presidente Attilio Fontana tra i “#luinesi” per sostenere Alessandro Casali

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Una giornata intensa quella di ieri alla presenza dell’intera squadra dei #luinesi, che hanno incontrato cittadini e rappresentanti di istituzioni e partiti.

Con Il governatore Fontana anche Giacomo Cosentino, capogruppo in Regione Lombardia del movimento civico “Lombardia Ideale”, e il senatore Stefano Candiani. Li ha preceduti in mattinata Emanuele Monti (Lega), Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, accolto da decine di persone, si è confrontato con le persone ed ha espresso il suo sostegno ad Alessandro Casali: “Attraverso una buona amministrazione la grande Luino potrà diventare ancora migliore. Quando un amministratore ha una scuola della Lega non sbaglia ma, perché sa ascoltare i cittadini, sa prendere le decisioni giuste e soprattutto sa decidere e sa fare… Casali lo ha dimostrato nella sua esperienza in cui ha fatto vedere di saper svolgere il suo ruolo”.

“Sono convinto che, mai come in questo periodo, la differenza sta nelle persone – ha continuato il Governatore -. Teniamo duro, ce la faremo come sempre e decisi e determinati come non mai. Qui sul lago però vedo strani cambiamenti di bandiera, un po’ in base a come va il vento. C’è una persona sul lago che va sempre dalla parte in cui si perde (riferimento al candidato sindaco Franco Compagnoni per ‘Sogno di Frontiera’, ndr). Speriamo non abbia perso il vizio”.

“Le parole di Fontana, Monti, Candiani e Cosentino mi gratificano, ma desidero che siano un riconoscimento per tutta la squadra che con me sta lavorando a un progetto concreto e serio per la Città – ha affermato Alessandro Casali -. Saremo in città anche oggi, domenica 13 settembre, con un gazebo davanti a Palazzo Verbania sul bellissimo lungolago”.