Allerta meteo, in arrivo ancora temporali e vento forte con raffiche fino a 65km/h

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Prosegue l’ondata di maltempo, come sottolineato in questi giorni dalle diverse allerte meteo emesse dalla protezione civile di Regione Lombardia. L’ente nella giornata di ieri ha emesso un nuovo bollettino meteo di allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio vento forte, che ha visto confermarsi condizioni di instabilità, con piogge intense su aree alpine, prealpine e localmente sulla pianura.

Oggi, mercoledì 13 maggio, è previsto ancora tempo instabile a tratti perturbato per correnti miti ed umide da sudovest. Precipitazioni probabili, a più riprese, un po’ ovunque ma in particolar modo su Alpi, Prealpi e settori settentrionali ed occidentali della Pianura. Su queste zone saranno probabili anche sottoforma di rovescio o temporale. Accumuli assai disomogenei sulla regione: generalmente deboli o localmente moderati sulla Pianura, da moderati fino a localmente forti su Alpi e Prealpi, in particolar modo settori di nordovest. I fenomeni potranno essere più persistenti sulla area della Valchiavenna.

Domani, giovedì 14 maggio, è previsto un flusso umido e mite da sudovest sulla regione, via via più instabile, specie nella seconda parte della giornata. Dalla sera possibile passaggio temporalesco organizzato su tutta la regione.

Per ulteriori informazioni sul bollettino meteo, consultare il sito internet di Regione Lombardia.