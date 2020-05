Regione Lombardia, via alle domande per “Dote Scuola” e “Pacchetto famiglia”. Ecco le novità

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Garantire la libertà di scelta delle famiglie è da sempre l’obiettivo principale della “Dote Scuola” di Regione Lombardia, percorso educativo che accompagna gli studenti delle scuole statali, paritarie e delle istituzioni formative regionali, e che anche in funzione del prossimo anno scolastico, nonostante interrogativi ed incertezze di questa prolungata fase di stallo, necessaria al contenimento del coronavirus, rinnova la sua offerta.

Il genitore con figli che frequentano le classi dalla prima media (ma anche per gli studenti che attualmente frequentano la quinta elementare) a tutte le superiori, può presentare domanda per i contributi finalizzati a fronteggiare le spese scolastiche delle famiglie, usufruendo di un aiuto concreto sul versante dell’educazione. C’è però una novità, in vista dell’anno 2020/2021. I contributi verranno erogati in differenti momenti.

Le misure che rientrano nel pacchetto “Dote Scuola” sono il buono scuola, il contributo per l’acquisto di materiale didattico, quello per il merito e tutto l’insieme delle misure di sostegno per alunni disabili. Le domande delle famiglie dovranno essere inoltrate entro il 29 maggio. Tutte le informazioni e le indicazioni per la compilazione dei moduli sono riportate nell’apposita pagina del sito di Regione Lombardia.

L’ente propone fino all’11 maggio, alle ore 12 la possibilità di presentare le domande per il cosiddetto ‘Pacchetto famiglia‘: un singolo contributo e-learning pari all’80% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500 euro a nucleo familiare, per l’acquisto di pc fissi o portatili, tablet con fotocamera e microfono.

Il Comune di Luino, tramite l’assessore all’Istruzione, Pier Marcello Castelli, ricorda a tutte le famiglie interessate i termini per presentare le domande. Per ulteriori dettagli, cliccare qui.