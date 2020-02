Cadegliano Viconago, auto in un dirupo sulla statale. Interviene anche l’elicottero

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 18 febbraio, intorno alle 15.30, a Cadegliano Viconago, lungo la strada statale 233, già teatro di incidenti gravi, tra i paesi di Lavena Ponte Tresa e Marchirolo. Per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile, da quanto si apprende, dopo esser andata fuori strada è finita in un dirupo, precipitando per una ventina di metri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Rossa di Luino e Valli e una di AREU, insieme ad un’automedica, che hanno soccorso una donna e suo figlio. Per fortuna per loro nulla di grave, sono stati trasportati in codice giallo all’Ospedale Circolo di Varese ma solo per ulteriori accertamenti.

Ad intervenire, per mettere in sicurezza l’area e permettere il recupero del mezzo, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa, gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese, un’autogru e gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 80”. I pompieri hanno estratto i due occupanti dall’abitacolo del veicolo e collaborato con il personale sanitario per il recupero. Successivamente gli operatori mediate l’autogru hanno provveduto a riportare la vettura sulla sede stradale.

Insieme a loro i carabinieri della Compagnia di Luino che hanno provveduto a ricostruire l’accaduto e a regolare la circolazione stradale per permettere le operazioni di soccorso.