Coronavirus, da Regione Lombardia: “Nessun caso in provincia di Varese”

“In riferimento alle notizie apparse su un giornale online locale, dopo accurate verifiche effettuate, emerge che non esiste alcun caso di Coronavirus in provincia di Varese“. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

L’indiscrezione era uscita oggi pomeriggio sul quotidiano online Malpensa24, notizia ripresa dalla nostra redazione, dopo un caso sospetto avvenuto ieri sera a Gallarate.

Scongiurato quindi l’allarme per questa grave forma di polmonite che sta causando forte apprensione in tutto il mondo, con numerosi morti soprattutto in Cina, dove in 24 ore le infezioni sono raddoppiate.

I morti, al momento, sono 106 e oltre 4000 i contagiati. La Farnesina, nel frattempo, lavora all’evacuazione dei circa 70 italiani a Wuhan, mentre l’Oms ha portato il livello di rischio globale ad “alto”. (Foto © greenme.it)