Luino, la lectio magistralis di monsignor Brugnaro conquista Palazzo Verbania

Ieri mattina presso la magnifica cornice di Palazzo Verbania, un numeroso pubblico ha partecipato con vivo interesse e apprezzamento all’incontro organizzato dalla Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino sul tema “Comunicare la fede tra bellezza e natura”.

Relatore d’eccezione sua ecc. mons. Francesco Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino – San Severino Marche, che ha colloquiato con Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane su svariati temi, con profondità di giudizio e spessore nei contenuti.

Il presule ha una biografia davvero a tutto tondo: unisce infatti a una solida struttura accademica (laurea in filosofia, dottorato in teologia e docenza universitaria), la passione civile e politica (fu assessore comunale a Padova negli anni ’70), il rango di diplomatico (fu osservatore della Santa Sede presso l’Organizzazione Mondiale del Turismo dal 2005 al 2007) e quello di autentico e raffinato pastore (arcivescovo di Camerino e San Severino Marche dal 2007 al 2018).

La sua è stata una lectio magistralis, un vero viaggio tra bellezza e natura che ha destato tra i presenti ammirazione per questo pastore e teologo così colto, ma allo stesso tempo chiarissimo nell’esprimere concetti anche difficili.

Le domande hanno spaziato tra teologia, etica, politica (nel senso alto di “aver cura della polis), giornalismo e politiche del turismo. Proprio a proposito di promozione di un turismo sano e sostenibile, mons. Brugnaro ha illustrato una vera e propria carta dei valori che verrà nei mesi prossimi pubblicata su importanti riviste.

L’arcivescovo ha anche parlato della sua esperienza di commentatore del Vangelo domenicale sul quotidiano “Il Fatto Quotidiano”, e ha affermato di aver accettato questo incarico di evangelizzazione su un giornale laico a precise condizioni, tra cui la pubblicazione del testo domenicale del Vangelo a fianco del suo commento, perché solo studiando e meditando le fonti, ci si può fare un’idea vera del contenuto del testo.

Don Sergio Zambenetti, prevosto e decano di Luino, ha introdotto il momento culturale offerto dalla Comunità Pastorale alla Città di Luino dicendo che è il terzo anno consecutivo che in occasione della memoria di San Francesco di Sales (patrono dei comunicatori, dei giornalisti e degli scrittori, e grande vescovo di Ginevra nei decenni dopo il Concilio di Trento, anni cui il calvinismo era imperante in quelle terre) si discute di fede e comunicazione, sempre con relatori di spessore e di rilievo.

Mons. Brugnaro ha ringraziato i suoi due maestri: il cardinal Carlo Maria Martini, che conosceva quando non era ancora arcivescovo di Milano ma semplicemente “Padre Martini”, con cui ha condiviso una profondissima e sincera amicizia e vicinanza umana e spirituale e che l’ha ordinato presbitero nel 1982, dopo averlo accolto nella diocesi ambrosiana; e sua santità il Papa emerito Benedetto XVI, che lo ha consacrato arcivescovo nel 2007 e con cui condivide la visione teologica e pastorale del mondo.

Brugnaro è stato uno dei 32 vescovi e arcivescovi consacrati da Ratzinger, privilegio questo che gli permette di celebrare messa in San Pietro a Roma.

Si è trattato di una mattina davvero bella, in cui tutti i presenti, laici o fedeli che fossero, sono potuti crescere, umanamente e spiritualmente. Sintesi perfetta dell’incontro la massima del compianto card. Carlo Maria Martino, grande pastore ambrosiano e profeta moderno: “Io chiedevo non se siete credenti o non credenti, ma se siete pensanti o non pensanti. L’importante è che impariate a inquietarvi. Se credenti, a inquietarvi della vostra fede. Se non credenti, a inquietarvi della vostra non credenza. Solo allora saranno veramente fondate.”