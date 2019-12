Confermata l’allerta meteo regionale, neve in arrivo anche a bassa quota

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Dopo la lieve spolverata di neve, solo qualche centimetro caduto nella scorsa notte tra la Valceresio e Varese, anche oggi la Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta meteo (codice giallo per rischio neve anche a bassa quota), confermando quanto previsto già nella giornata di ieri.

Nel corso della tarda mattina-pomeriggio di oggi si è esaurito l’attuale primo impulso perturbato, con la fine delle precipitazioni in tutto il territorio regionale. Un secondo rapido passaggio perturbato è atteso transitare a partire dalle prime ore

di domani, venerdì 13 dicembre, seguito da una fase di tempo asciutto nel corso del fine settimana.

Nelle prime ore di domani, però, sono previste nevicate sparse sui settori occidentali, con quota neve inizialmente tra i 400 e 600 metri, in estensione su tutta la regione nella mattinata con abbassamento della quota neve fin sotto i 200 metri di quota.

Accumuli previsti al suolo in generale inferiori ai 10 centimetri, più persistenti a quote superiori i 500 metri; in pianura accumuli generalmente inferiori ai 5 centimetri, poco persistenti. Nel pomeriggio fenomeni in progressivo esaurimento a partire dai settori occidentali. Dalle ore 18 generalmente assenti, eventualmente più persistenti sulle zone alpine e prealpine orientali con quota neve intorno a 800-1000 metri.

Sabato 14 dicembre possibili e residue deboli nevicate in mattinata sulle zone alpine e prealpine, a quote superiori di 1000-1200 metri.

L’avviso di criticità emesso dalla Protezione civile di Regione Lombardia è consultabile sul sito internet.