Prosegue l’allerta maltempo, ancora piogge forti e vento intenso

Un’ampia area depressionaria in discesa lungo le coste tirreniche favorisce condizioni instabili e, per questa ragione, l’allerta maltempo di Regione Lombardia, emessa ieri sera, è stata prolungata almeno fino a domani. Il rischio è quello idrogeologico, idraulico, per temporali intensi e vento forte, che sta creando già i primi problemi nell’alto Varesotto: nel luinese, infatti, da questa mattina, è monitorato il livello d’acqua lungo i fiumi Tresa e Margorabbia.

Sulla Lombardia previste precipitazioni diffuse fino al pomeriggio di domani, domenica 24 novembre, quindi in attenuazione o locale esaurimento in serata sui settori alpini e parte prealpini, mentre su Appennino e tutta la fascia pedemontana e pianeggiante le piogge saranno insistenti fino a fine giornata. Le precipitazioni saranno generalmente da deboli a moderate, con i quantitativi più consistenti (25-40 mm) confinati su alto Garda e Valcamonica, Prealpi Varesine, Appennino e pianura sudoccidentale.

L’intensificazione della ventilazione persisterà fino alle ore centrali di domani sulle zone di pianura centro-occidentali e Appennino; sulla pianura e Prealpi orientali, il vento insisterà moderato da est fino alla serata. Sui rilievi prealpini, oltre quota 700-800 metri, vento moderato nelle prime ore notturne, con possibili raffiche attorno a 55-70 km/h, quindi in attenuazione nel corso della mattinata.

Per consultare integralmente il bollettino meteo, visitare il sito internet della Protezione civile di Regione Lombardia.