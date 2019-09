Agricoltura varesina, sempre più giovani scelgono la terra per il loro futuro

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sono ben 161 imprese le agricole condotte da giovani under 35, con 8 “nuove nate” nell’ultimo anno. É positivo il saldo dell’imprenditoria agricola giovanile in provincia di Varese, con un dato che risulta ancor più interessante soprattutto se rapportato a un territorio in cui lo “spazio agricolo” deve fare i conti con un tasso di urbanizzazione tra i più alti d’Italia.

“Ciononostante tra i giovani c’è voglia di tornare all’agricoltura, portando innovazione e nuove idee” sottolinea il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori. “In Lombardia i giovani fanno nascere una nuova impresa agricola al giorno e Varese fa la sua parte, anche con un’importante presenza di “quote rosa”, con 34 titolari d’impresa al di sotto dei 35 anni”.

A confermare i numeri sono i dati di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e della Coldiretti regionale: nei giorni scorsi (mercoledì 19) c’è stato un importante confronto per l’imprenditoria agricola “giovane” a Milano, in occasione degli Oscar Green lombardi, cui ha partecipato anche una delegazione varesina, guidata dal delegato di Coldiretti Giovani Impresa Enrico Montonati.

Ancora, i numeri dell’indagine rilevano come delle 161 giovani imprese del Varesotto, 13 siano a vocazione mista, comprensive quindi di attività agricola e di allevamento: 5 sono specializzate in bovini da latte, altrettante in coltivazione cerealicola; 2 i giovani produttori di uva, 11 gli allevatori di ovicaprini, 8 di bufalini, 13 i giovani coltivatori di frutta e ortaggi e 14 quelli che hanno deciso di puntare sui piccoli frutti. Tra i giovani imprenditori del settore primario, troviamo anche 13 apicoltori e 10 allevatori di cavalli. 4 giovani imprese si occupano dell’attività di supporto alla produzione vegetale, mentre 11 sono i produttori di foraggio; 2 i coltivatori di pomacee, altrettanti i riproduttori di piante, sempre tra le imprese under 35 dell’area prealpina. Non mancano, infine, i giovani alla guida di allevamenti suinicoli (1), di pollame (1) e altri animali (3), coltivatori di piante tessili (3) spezie e aromatiche (2) e frutti oleosi (2).

Altro dato importante viene dal mondo del bosco e della silvicoltura, dove troviamo 15 imprese agricole condotte da giovani, cui si aggiungono 6 specialistiche agroforestali, a conferma della crescente strategicità del settore anche rispetto all’ambito boschivo e alla filiera legno/energia: le imprese del Varesotto dedite, appunto, alla silvicoltura pesano altresì per il 15% sul totale nazionale (il numero totale lombardo è di 76, quello nazionale di 512).

“Oggi le aziende agricole sono specializzate affidate a giovani capitani d’impresa sempre più preparati” spiega ancora il presidente Fiori. “La maggior parte di loro ha acquisito titoli specifici (perito agrario, agrotecnico, scienze agrarie, viticoltura ed enologia), ma non mancano ragazzi e ragazze che, nonostante gli studi non agricoli, hanno scelto la terra per il loro futuro. Accanto ai comparti tradizionali come l’allevamento e la coltivazione di cereali, i nuovi imprenditori agricoli puntano su settori legati al verde, alla salute e al benessere, come ortaggi, frutta, piante aromatiche e miele”.

Tra i giovani crescono di più le donne. Delle oltre 3.300 imprese agricole giovani attive in Lombardia, quasi 1 su 4 (il 22%) ha come titolare una donna. In particolare le aziende a guida rosa sono 746, con una crescita del +1,9% in un anno, a fronte delle 2.622 maschili cresciute dell’1,4% rispetto a giugno 2018.