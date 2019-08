Porto Ceresio, i sapori della Lombardia con i mercatini in riva al lago

Tempo medio di lettura: 2 minuti

E’ ancora estate di gusto in riva al lago di Lugano, che torna teatro del Mercato di Campagna Amica “Porto il gusto della Lombardia”, appuntamento mensile con i produttori di Campagna Amica che tornano a Porto Ceresio, sulla sponda varesotta del lago.

Il “farmer’s market” aprirà i battenti, per la sua quarta edizione, domani, domenica 1 settembre, dalle 9 alle 13: qui i consumatori potranno trovare formaggi di vacca e capra, miele, ortofrutta, succhi, confetture, olio, agricosmesi e molto altro.

“Anche per il prossimo e ormai vicino autunno, la volontà è quella di portare il “made in Lombardia” in un territorio dal respiro transfrontaliero come il bellissimo lungolago di Porto Ceresio, separato dal lago dalla sponda svizzera”, commenta il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori. “Speriamo nel bel tempo d’autunno, che potrà ‘allungare la stagione’ e offrire, quindi, nuove possibilità di contatto anche con il turismo svizzero e mitteleuropeo”.

In più, con la fine dell’estate e delle vacanze, s’impenna l’acquisto di prodotti tipici come “souvenir gastronomici”, una tendenza in rapido sviluppo favorita – sottolinea la Coldiretti – dal moltiplicarsi delle occasioni di valorizzazione dei prodotti locali nei principali luoghi di villeggiatura, con percorsi enogastronomici, città del gusto, aziende e mercati degli agricoltori di Campagna Amica, feste e sagre di ogni tipo.

Tre turisti su quattro (75%) in vacanza in Italia, infatti, hanno deciso di visitare imprese agricole o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori, e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità: la ricerca dei prodotti tipici è quindi diventato un ingrediente irrinunciabile delle vacanze in un Paese come l’Italia, che è leader mondiale del turismo enogastronomico, potendo contare sull’agricoltura più green d’Europa.

Ma l’AgriMercato di Porto Ceresio si rivolge, ovviamente, anche ai consumatori lombardi: l’incantevole cittadina affacciata sul lago di Lugano, infatti, è ben collegata a Varese e Milano, località da cui è possibile raggiungerla direttamente anche grazie alla ferrovia, utilizzando i convogli che partono con cadenza oraria dalle due città.