Varese | 10 Aprile 2025

Varese, tutto pronto per il lancio del Mercato Coperto di Campagna Amica

Venerdì pomeriggio l’inaugurazione ufficiale del nuovo spazio dedicato ai prodotti del territorio in viale Valganna, che sarà aperto nei weekend

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L’inaugurazione è fissata per venerdì 11 aprile, alle ore 16.00: a Varese arriva il Mercato Coperto di Campagna Amica, una struttura fissa che accoglie i banchi dei produttori agricoli del territorio e non solo, secondo il principio della filiera agricola e rintracciabile e con la valorizzazione del km zero.

Miele e prodotti dell’alveare, pane e prodotti da forno, salumi, formaggi vaccini e caprini, carni bovine, suine e avicole, ma anche i vini made in Varese, dai vigneti di Casciago, le trote allevate in acquacoltura e, dal vicino Piemonte, le nocciole e i prodotti derivati. Senza dimenticare le due Dop identitarie del territorio, il Miele Varesino e la Formaggella del Luinese.

Il mercato coperto di Campagna Amica si trova in viale Valganna 128, ben servito dai mezzi pubblici con una fermata del bus proprio dirimpetto, servito anche da un parcheggio. È un mercato moderno, innovativo, in uno stabile ristrutturato dove trovano casa i banchi dei produttori: gli orari di apertura sono il venerdì dalle 15 alle 19.30 e sabato dalle 8 alle 13.30.

Il mercato è anche luogo di aggregazione e socialità: Campagna Amica è sensibile alle tematiche quali ambiente e sua salvaguardia, mobilità sostenibile, salute e igiene alimentare e inclusività sociale. Frequentemente verranno organizzati eventi a tema durante i quali le aziende agricole, associazioni locali, istituzioni ed esperti del settore metteranno a disposizione le loro conoscenze per coinvolgere ed informare la comunità su temi attuali legati al mondo dell’agricoltura e dell’ambiente.

Al mercato si potrà trovare anche materiale informativo utile a suggerire il corretto utilizzo e riutilizzo dei cibi come ricette tradizionali, metodi di conservazione; vengono inoltre presentate alcune peculiarità del territorio sempre attraverso attività di divulgazione e contatto diretto coi produttori.

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