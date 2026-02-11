Con Olimpiadi 5 milioni in agriturismo, Coldiretti Varese: «Anche qui siano volano per turismo»

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L’effetto Olimpiadi porterà oltre 5 milioni di presenze negli agriturismi montani, intercettando una quota rilevante di visitatori alla ricerca di autenticità, paesaggi, produzioni locali e attività all’aria aperta. Un modello che coinvolge migliaia di aziende agricole, rafforza i piccoli comuni montani e valorizza i territori dove nasce la gran parte delle produzioni Dop e Igp italiane.

Ad affermarlo sono le stime di Coldiretti e Campagna Amica, diffuse in occasione dell’apertura della Bit, la Borsa del Turismo a Milano. «Una vetrina importante per l’intero nord Lombardia, Varesotto compreso» commenta Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese, che domenica scorsa è stato con una delegazione di agricoltori della provincia prealpina e con il direttore Rodolfo Mazzucotelli al Villaggio Coldiretti Valtellina a Bormio, in piazza V Alpini.

L’impatto della vetrina olimpica si inserisce in un trend già strutturale di crescita, con soggiorni medi più lunghi, una spesa giornaliera più elevata e una domanda sempre più orientata alla qualità dell’esperienza, alla natura e al cibo di origine certa.

L’agriturismo rappresenta ormai da anni un componente fondamentale del turismo delle zone montane. Una struttura agrituristica su tre è in montagna e la presidia, e inoltre 13.000 offrono trekking, equitazione, ciclismo, escursionismo — realizzando ogni giorno quel binomio tra sport e cibo sano che le Olimpiadi portano alla ribalta mondiale. Si tratta della prima edizione dei Giochi Invernali pienamente aperta al pubblico dopo la pandemia, con una visibilità globale che proietta i territori olimpici sotto i riflettori internazionali.

In Lombardia – precisa la Coldiretti sugli ultimi dati Istat – sono oltre 500 gli agriturismi in zone montane, dove svolgono una funzione centrale per la tutela del territorio e la difesa della biodiversità, a sostegno del turismo sostenibile.

«L’auspicio è che l’onda lunga dell’importante evento in corso nella nostra regione si faccia sentire anche per il territorio e per i 36 agriturismi presenti nella provincia di Varese», commenta la presidente dell’associazione turistica Terranostra Varese Tiffany Bertoni.

In questo contesto Coldiretti e Campagna Amica sono protagoniste con una presenza diffusa nelle principali sedi di gara, trasformando l’appuntamento sportivo in un’esperienza completa che unisce sport, agricoltura e identità territoriale. In Lombardia a Bormio (SO), il Villaggio Coldiretti Valtellina accompagna per tutta la durata delle Olimpiadi atleti e visitatori: fino al 22 febbraio, tutti i giorni, si può trovare mercato a chilometro zero, ristorazione contadina e attività di animazione dedicate alle eccellenze agroalimentari locali e all’agricoltura valtellinese, tra talk, approfondimenti e show cooking di chef stellati e cuochi del territorio.

Le stime di Coldiretti e Campagna Amica indicano così che Milano-Cortina 2026 non sarà solo un grande evento sportivo, ma un acceleratore di sviluppo duraturo per la montagna italiana, capace di consolidare il turismo rurale ed enogastronomico come asset strategico, ben oltre i giorni delle competizioni.