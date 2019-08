Sostegno a start up, da Regione 16 milioni per avviare e consolidare la nuova imprenditorialità

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Pubblicato il bando “ARCHE – Nuove Mpmi – sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento”. L’atto fa seguito alla delibera approvata a maggio dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli.

Il provvedimento, che rende disponibili 16 milioni di euro, promuove le nuove realtà imprenditoriali lombarde – micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti – sia in forma singola, sia in forma associata. Sono esclusi i soggetti che operano nel settore “Alloggio” come alberghi, bed and breakfast e case per le vacanze.

Il bando è diviso in due misure. Con la “misura A” si finanziano le attività di nuova o recente costituzione, fino a

un massimo di 2 anni. Con la ‘misura B’ le attività avviate da più di 2 e massimo 4 anni. “La nostra intenzione – ha spiegato l’assessore Mattinzoli – è di favorire e stimolare l’imprenditorialità lombarda, attraverso il sostegno sia nelle fasi di avvio che in quelle di consolidamento, in modo da poter aumentare le possibilità di sopravvivenza nel breve, ma soprattutto nel medio termine”.

Il contributo a fondo perduto si configura così: – per la “misura A”, a fronte di un investimento minimo di 30.000 euro l’incentivo arriva a un massimo di 50.000 euro; per la “misura B”, fino a un massimo di 75.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 40.000 euro.

Sono considerate spese ammissibili, per la “misura A“, l’acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software, la ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa/professionale (escluso spese tecniche e di progettazione), le spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento.

Per la “misura B“, l’acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica, commerciale (immobile che deve essere ubicato all’interno del territorio regionale), l’acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di tipo “cloud”.

Lo sportello aprirà il prossimo 2 ottobre e si concluderà il 15 novembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse. Il soggetto attuatore è Finlombarda. Tutte le info sul sito www.regionelombardia.it.