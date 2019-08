Cremenaga: prorogati i termini della gara per la concessione del negozio, caffetteria e ristoro

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Il Comune di Cremenaga comunica che sono stati prorogati i termini per la presentazione di offerte relative alla concessione in locazione ad uso caffetteria – punto ristoro – rivendita generi alimentari e prodotti tipici locali di immobile di proprietà comunale, ubicato in via Vittorio Veneto 19 a Cremenaga.

L’amministrazione rende noto che l’esperimento della gara pubblica per la concessione in locazione ad uso commerciale dei locali posti al piano terreno dello stabile di proprietà comunale, ubicato a pochi metri dal Comune, è stata spostata dal 12 agosto alle ore 15.30 di mercoledì 4 settembre.

I termini per la presentazione delle offerte per la gara sono fissati alle ore 12 di lunedì 2 settembre. La locazione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ed è ammesso il rinnovo tacito del contratto di altri sei anni.

Il bando è consultabile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Cremenaga.