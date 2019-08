Cremenaga, il Comune apre alla concessione di un locale caffetteria, ristoro e generi alimentari

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Il Comune di Cremenaga rende noto l’estratto dell’avviso pubblico per la concessione in locazione ad uso caffetteria – punto ristoro – rivendita generi alimentari e prodotti tipici locali di immobile di proprietà comunale, ubicato in via Vittorio Veneto n. 19 a Cremenaga.

L’amministrazione rende noto che il 12 agosto, alle ore 16 presso il Municipio di Cremenaga, avrà luogo l’esperimento di una gara pubblica per la concessione in locazione ad uso commerciale dei locali posti al piano terreno dello stabile di proprietà comunale, ubicato a pochi metri dal Comune.

La locazione avrà durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. E’ ammesso il rinnovo tacito del contratto di altri sei anni.

Il bando è consultabile sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Cremenaga. (Fonte Eco del Varesotto)