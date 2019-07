Maltempo, un’altra allerta meteo da Regione per temporali forti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un altro avviso di criticità per temporali forti (codice giallo) è stato emesso nel pomeriggio di ieri da parte della Protezione Civile di Regione Lombardia, che riguarderà anche tutto il nordovest e l’Alto Varesotto, sia nella giornata di oggi che in quella di domani. Una saccatura in discesa da nord verso l’Europa centrale, infatti, determina sulla Lombardia un lieve calo termico in quota dalla seconda parte della giornata di oggi.

Sulla regione è attesa un’accentuazione dell’instabilità di tipo convettivo partendo da oggi pomeriggio sulle Alpi, con possibile estensione tra la tarda serata e la notte alla fascia Prealpina partendo da ovest, successivamente anche in pianura entro le prime ore di domani.

I fenomeni temporaleschi attesi tra il tardo pomeriggio e la sera potranno risultare localmente di forte intensità sulle zone alpine e prealpine. Non si esclude in serata la possibilità di sconfinamenti temporaleschi anche sull’alta pianura.

Il transito temporalesco proseguirà anche nelle prime ore di domani, interessando Alpi, Prealpi ed alta Pianura, in spostamento verso est. Successivamente possibile generale miglioramento con precipitazioni scarse o assenti ovunque. Nel corso del pomeriggio possibile nuovo sviluppo di temporali legati principalmente al ciclo diurno, più probabili sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali.