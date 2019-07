Piano sviluppo rurale: più veloci i pagamenti, già a disposizione il 96% delle risorse

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“In questo ultimo anno e mezzo abbiamo cambiato marcia anche nell’erogazione dei fondi del Psr. Sono stati pubblicati 61 bandi di finanziamento per un totale di 1 miliardo e 102 milioni di euro di risorse messi a disposizione delle aziende, pari al 96,4% della dotazione totale. Di questi sono già stati assegnati 793 milioni di euro, il 69,4% della dotazione, ed erogati 364,2 milioni. Nel 2018 abbiamo superato di una volta e mezza gli obiettivi di spesa e nel 2019 siamo già all’85% del target“.

Sono i numeri comunicati dall’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito ai pagamenti relativi al piano di sviluppo rurale 2014-2020.

“In tutta Europa – ha aggiunto Rolfi – il Psr è partito con oltre un anno di ritardo per lo stallo politico che per lungo tempo ha preceduto l’approvazione del budget comunitario. Il piano della Lombardia è stato tra i primissimi a ottenere il via libera da Bruxelles nel luglio 2015 e già prima della fine del 2015 furono pubblicati i primi bandi di finanziamento. Ci sono stati poi dei rallentamenti causati da questioni organizzative come il passaggio di competenze dalle Province alla Regione e dalla gestione informatica. Abbiamo affrontato tutto e snellito le procedure, grazie a un confronto diretto e pragmatico con le associazioni di categoria. Siamo certi di continuare a rispettare gli obiettivi di spesa assegnati e di poter dire che

la Lombardia eccelle anche in questo ambito”.

“Nelle prossime settimane – ha detto in conclusione l’assessore lombardo – inizieremo le sedute dei tavoli tecnici per il Psr 21/27. L’impegno della Regione Lombardia è quello di contrastare i tagli dell’Ue all’agricoltura, di ridurre ancor di più la burocrazia europea e di valorizzare la gestione regionale delle misure nell’ambito della strategia agricola nazionale”.