Ballottaggio, Maccagno con Pino e Veddasca: alle 12 ha votato il 24,9%

Questa sera Maccagno con Pino e Veddasca avrà il suo sindaco: dalle 7 di questa mattina, quando sono stati aperti i seggi, alle 23, i cittadini stanno scegliendo chi sarà alla guida del paese per i prossimi cinque anni tra Fabio Passera, sindaco uscente e leader di “Impegno Civico”, e Davide Compagnoni, alla guida di “Idea Comune”.

Al voto, finora, nei cinque seggi designati (Maccagno Superiore, Maccagno Inferiore, Pino, Garabiolo ed Armio), alle ore 12 al alle urne si sono recati il 24,96% degli aventi diritto (685 voti), mentre due settimane fa al voto erano andati il 24,93%. Un affluenza sensibilmente più alta.

Sarà un testa a testa fino all’ultima scheda elettorale che, ricordiamo, già due domeniche fa avevano visto i candidati sindaci appaiati, al termine dello spoglio, a 802 voti a testa. Ci sarà da capire da che parte penderà l’ago della bilancia, se dalla volontà di confermare l’attuale amministrazione (Passera), o se prevarrà la voglia di cambiamento (Compagnoni.

Quello di Maccagno con Pino e Veddasca, infine, è un dato superiore alla media rispetto la provincia di Varese, dove a Malnate sono andati a votare il 14,76% dei voti (il 26 maggio l’affluenza era stata del 18,74%), mentre in Lombardia alle urne, nei diciotto comuni interessati dal ballottaggio, è andato il 18.27% (due settimane fa il dato si era fermato al 22,20%). Più basse le percentuali, invece, in Italia, dove nei 134 comuni in ballottaggio hanno votato solo il 17,49%, contro il 21,21 del primo turno.