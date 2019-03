Luino, ancora atti vandalici in centro: un’altra auto danneggiata

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“È un disastro nella zona dell’Asl di Luino, tra via Puccini e via Verdi, tra auto danneggiate, piante e vasi divelti e disturbo della quiete pubblica“. A parlare sono alcuni abitanti nella zona residenziale del centro di Luino, non molto distante dalla stazione, da via Vittorio Veneto e dal lungolago.

Ultime, in ordine di tempo, sono le segnalazioni riguardanti alcune auto danneggiate negli scorsi giorni, ma che capitano periodicamente lungo queste stradine. Oltre a questo, però, diverse le segnalazioni ai Militari dell’Arma dei Carabinieri di Luino nelle scorse settimane, “quando alcuni ragazzi in evidente stato di ebbrezza – racconta una donna -, hanno divelto prima un palo e poi picchiato i pugni sulle persiane di una finestra di una casa dove vivono persone anziane. Il tutto alle 2 di notte”.

Solo la notte di mercoledì scorso, però, ad essere stata presa di mira era stata la zona di via Cairoli e via XXV Aprile, sempre in centro, dove ignoti non solo hanno distrutto i cavi elettrici e le lampade del sottopassaggio pedonale, quello che attraversa la linea ferroviaria verso l’ex area Visnova, ma hanno anche danneggiato alcune insegne di esercizi commerciali presenti nella zona.

Il sindaco Andrea Pellicini, intervenuto sul tema degli atti vandalici, ha annunciato l’approvazione della proposta di Project Financing inerente il piano di illuminazione pubblica della città, che prevede il rifacimento di 2300 punti luce e il posizionamento di 25 telecamere di ultima generazione.