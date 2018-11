Bando Lumen, a Germignaga quasi 300mila euro per l’illuminazione pubblica

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“Ancora un importante risultato per la Provincia di Varese. Sette comuni del Varesotto, con oltre 3.000.000 di euro, sono stati premiati da Regione Lombardia per l’avvio di opere di ammodernamento ed innovazione degli impianti di illuminazione pubblica, nell’ottica del risparmio energetico. Un percorso virtuoso che occorre incoraggiare e sostenere anche nel futuro”. Così commenta Angelo Palumbo, consigliere regionale lombardo di Forza Italia e Presidente della Commissione Territorio ed Infrastrutture del Consiglio Regionale, la pubblicazione odierna sul BURL di Regione Lombardia della graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento del Bando Lumen, come annunciato negli scorsi giorni.

Il piano, promosso da Regione Lombardia ed avviato nel 2016, prevede l’efficientamento dell’illuminazione pubblica per 125 comuni lombardi. Per la Provincia di Varese: Busto Arsizio; Gallarate; Germignaga; Lonate Pozzolo, capofila di un progetto con Ferno e Samarate, e Cantello, facente parte di un progetto con altri comuni del milanese.

“Maggiori risparmi per i bilanci comunali nelle spese di illuminazione pubblica e contrasto all’inquinamento luminoso che è uno degli aspetti più preoccupanti per le società odierne. Questi sono gli obiettivi oggi raggiunti, che confermano l’attenzione di Regione Lombardia per l’ambiente ed il sostegno per i percorsi virtuosi che i nostri comuni sono capaci di mettere in campo, nell’ottica – prosegue Palumbo – del continuo miglioramento del sistema e a salvaguardia dell’ambiente”.

“Traguardi – conclude Palumbo – su cui occorrerà continuare ad investire risorse. Sono per questo certo che Regione Lombardia offrirà nuove opportunità per tutti quei Comuni che vorranno innovare i loro sistemi anche su questo fronte strategico».