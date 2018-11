Cosentino: “Anas fa chiarezza sul limite di circolazione sulla SS394 da Luino a Maccagno”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dopo il sopralluogo effettuato dal consigliere regionale Giacomo Cosentino, della Lista Fontana Presidente, per verificare le problematiche inerenti il viadotto nei pressi di Luino – Colmegna, arrivano le prime risposte – seppur informali – da parte di Anas, contattata dagli uffici del gruppo consiliare Fontana Presidente. Già negli scorsi giorni il consigliere di Valganna aveva comunicato l’interesse di Regione Lombardia.

“Sul divieto di transito sulla SS 394 del Verbano Orientale, ANAS ci fa sapere che il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà temporaneo e che i primi rilievi per valutarne la sicurezza stradale sono già stati effettuati”, dichiara il consigliere Giacomo Cosentino, dopo aver fatto chiarezza sull’ordinanza emessa da Anas e firmata dall’ingegner Bosio a proposito del divieto di transito nel viadotto di Colmegna.

La zona interessata è la SS 394 del Verbano Orientale, dal km 37+0000 al km 38+600. “Nell’ordinanza – prosegue il consigliere – si parla di limitazioni al transito di tutti i veicoli aventi massa superiore a 32 tonnellate. La limitazione in questione, in vigore dal 28 settembre 2018 (come annunciato qualche giorno più tardi, ndr), ci hanno comunicato che sarà temporaneo e che in merito alla situazione della strada sono stati effettuati i primi sopralluoghi. Mi hanno riferito che il calcestruzzo è in buone condizioni nonostante presenti al momento alcune piccole criticità“.

“Non ci è stata comunicata ancora la data in cui tale blocco verrà revocato, ma dall’area compartimentale fanno sapere che i lavori per il nuovo progetto sono stati già avviati , non sarà necessario fare alcuna gara d’appalto ma verrà utilizzato un accordo quadro. Anas ci fa sapere che prevede il termine dei lavori entro la prossima primavera”, conclude il consigliere.

Il tratto di strada interessato è quello del viadotto di Colmegna, da tempo oggetto di discussione sul territorio luinese: non solo il sindaco di Luino, Andrea Pellicini, che ha inviato richieste di chiarimenti ad Anas e voluto riunioni in Prefettura a Varese con forze dell’ordine e enti competenti, ma anche i cittadini che, soprattutto sui social network, hanno espresso tutte le loro preoccupazioni sullo stato della strada. Anas, però, ha confermato che la struttura è sicura.