“Un anno fa l’incendio al Parco Campo dei Fiori: presto un’audizione in Regione”

“Ad un anno dal terribile incendio che ha colpito il Campo dei Fiori, in accordo con il Presidente della Commissione, programmeremo a breve un’audizione formale presso la Commissione Agricoltura Foreste e Parchi del Consiglio Regionale della Lombardia dei rappresentanti del Parco e dei Comuni colpiti dal fuoco” così ha dichiarato oggi Angelo Palumbo, consigliere regionale lombardo e Presidente della Commissione Infrastrutture e Territorio del Consiglio Regionale di Lombardia.

Palumbo ha spiegato poi la motivazione della scelta: “Il nostro obiettivo sarà esaminare tutte le azioni messe fin qui in campo, ascoltare esigenze e priorità dai rappresentanti istituzionali del territorio varesino e verificare e consolidare il lavoro di supporto e di sostegno avviato dalla Giunta”.

“Da varesotto non ho certo dimenticato quei giorni difficili quando la montagna di Varese, uno dei simboli della nostra bella Provincia, fu messa a dura prova. Furono davvero momenti drammatici, per la sicurezza di tanti cittadini e per la tenuta di quel patrimonio ambientale e naturalistico, inestimabile per valore e qualità, che è il Campo dei Fiori” ha sottolineato Palumbo, che ha aggiunto: “Allora, grazie all’impegno di tutte le Istituzioni e di decine e decine di volontari delle squadre Anti Incendio Boschivo e di tante donne e uomini della Protezione Civile si riuscì dopo giorni di duro lavoro ad arginare e fermare quella terribile minaccia e a loro dobbiamo rinnovare ogni giorno la nostra gratitudine e vicinanza”.

“Le conseguenze delle fiamme sono state però notevoli. Parliamo di quasi 400 ettari attraversati dal fuoco per danni stimati in circa 2.875.000 euro e, su questo intendiamo capire, ascoltare ed approfondire. In particolare gli eventi alluvionali della scorsa estate che hanno colpito proprio i comuni già feriti dalle fiamme hanno evidenziato una crescente criticità dell’intero fronte sud del Campo dei Fiori che deve essere affrontata in modo congiunto, unitario e sussidiario. Come Consiglio Regionale di Lombardia faremo la nostra parte” ha concluso il consigliere regionale.