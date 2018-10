Hockey Varese: prima sconfitta per i Mastini contro gli Aurora Frogs

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Dopo la sconfitta in trasferta ad Alleghe, i Mastini sono tornati ieri a giocare davanti al proprio pubblico contro la formazione altoatesina dell’Ora, dando vita ad una partita emozionante terminata con una sconfitta per 6 a 3.

Nelle file giallonere assente solo Cesarini, mentre sono rientrati M. Mazzacane, Teruggia e il capitano Raimondi, mancanti nella trasferta della settimana scorsa in Veneto.

Primo tempo vibrante, veloce e ben giocato. Varese subito in vantaggio con l’uomo in meno grazie a Raimondi a tu per tu con il portiere avversario, battuto sotto la traversa, dopo aver ricevuto un magnifico assist di F. Borghi.

I Mastini hanno disegnato sul ghiaccio ottime trame di gioco ma un’incertezza difensiva a pochi passi dalla gabbia di Menguzzato regala a Calovi la rete del pareggio altoatesino. Prima Perna e poi Andreoni hanno costretto Giovanelli alla parata e poi un tentativo di Vanetti si è spento di poco a lato. Al 6’47” un assist “no look” di Perna ha passato il disco a Vanetti che ha raddoppiato.

I gialloneri hanno insistito e solo una buona difesa delle Rane di Ora ha evitato la terza marcatura, cercata ancora sull’asse Perna-Vanetti. Nel miglior momento dei Mastini è arrivato il pareggio avversario, dato da un disco praticamente innocuo, divenuto decisivo grazie ad una dimenticanza della difesa giallonera che non ha visto Zelger tutto solo a pochi passi da Menguzzato: la deviazione sottoporta è stata spettacolare e vincente. Prima della sirena ancora un paio di tentativi gialloneri che si sono smorzati prima sul petto di Giovanelli e poi sull’esterno della rete.

Nel secondo drittel i Mastini sono parsi un po’ meno incisivi, ma il merito è anche della formazione avversaria che ha avuto la capacità tutte le volte di ripartire, dando vita a continui capovolgimenti di fronte. Per il Varese, degna di nota un’azione di Odoni che da porta a porta dopo uno “slalom speciale” ha provato a infilare Giovanelli sotto l’incrocio ma il portiere altoatesino si è disteso, e ha replicato poco dopo ancora su Odoni e poi su Perna.

Menguzzato ha risposto benissimo su una botta ravvicinata di Zelger, ma al minuto 36 ancora una superficialità difensiva ha consentito a Massar l’appoggio in rete dopo un assist di Zelger da dietro la gabbia.

Il Varese si è riversato nel terzo avversario e il powerplay finale è stato provvidenziale: Perna ha fatto esplodere il Palalbani per il pareggio a 6″ dalla seconda sirena.

Nel terzo periodo l’Ora è riuscita ad avere più ritmo e maggior continuità di gioco e queste caratteristiche hanno premiato gli altoatesini, con la complicità di errori gialloneri nella difesa che è parsa un po’ più “ballerina” del solito. Pochissimi i tentativi dei Mastini nel terzo tempo, mentre gli avversari hanno trovato le reti con Massar, Zelger e Stimpfl.

Ora l’obiettivo è innanzitutto recuperare le forze per affrontare i test di giovedì sera contro Hockey Pergine Sapiens e di domenica prossima con il Merano, banco di prova importantissimo per dare ancor più incisività a questo avvio di stagione.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 11 ottobre alle ore 20.30 con la difficilissima trasferta di Pergine, trasmessa in diretta da Radio Village Network, mentre domenica prossima il big match che sa di storia contro il Merano, ospite a Varese.

Mastini Varese – Ora 3-6 (2:2 ; 1-1; 0:3)

1’30” (MV) Raimondi (Andreoni, F. Borghi) SH1, 4’07” (AF) Calovi (Massar), 6’47” (MV) Vanetti (F. Borghi, Perna) , 13’17” (AF) Zelger (Hanspeter, Walter), 36’28” (AF) Massar (Calovi, Zelger), 39’54” (MV) Perna (Raimondi, Grisi) PP1, 45’32” (AF) Massar (Negri), 47’52” (AF) Zelger (Selva), 51’44” (AF) Stimpfl (Zelger, Nagele).

MASTINI VARESE: 33 Menguzzato (29 Bertin), 11 Papalillo, 14 Barban, 22 E. Mazzacane, 25 Cortenova, 26 Grisi, 34 F. Borghi, 37 Belloni, 4 Perna, 12 Franchini, 16 Vanetti, 17 Andreoni, 19 Teruggia, 21 M. Mazzacane, 27 Sorrenti, 32 P. Borghi, 71 Pirro, 75 Di Vincenzo, 88 Privitera, 91 Raimondi, 97 Odoni. Coach: John Cacciatore

AURORA FROGS: 31 Giovanelli (1 Dall’Ara), 3 Stimpfl, 4 Negri, 5 Zucal, 9 Gamper, 16 Hanspeter, 19 Trentini, 23 Chizzali, 7 Tschoell, 8 Zelger, 10 Walter, 11 Decarli, 12 Calovi, 15 Zerbetto, 17 Pallabazzer, 21 Selva, 24 Massar, 27 Nagele, 28 Girardi. Coach: Karl Anderlan