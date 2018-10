Regione Lombardia: arriva un nuovo fondo da 270 mila euro per le vittime dell’usura

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta di Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico, insieme a Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, ha approvato oggi una delibera in cui vengono destinati 270 mila euro per prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura.

Di questi 270 mila euro, 150 mila euro sono destinati all’assistenza legale e alla consulenza professionale, mentre 120 mila euro andranno al Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e dell’estorsione e di solidarietà alle vittime di questo reato.

Molte le attività previste dal testo della delibera: la mappatura delle istituzioni e delle associazioni senza fini di lucro che si occupano di assistenza alle vittime sul territorio lombardo, la costituzione di un Tavolo interistituzionale, la promozione e il coordinamento di iniziative di informazione e prevenzione, gli interventi di formazione e informazione, l’assistenza legale e consulenza professionale, il bando voucher a importo fisso a favore delle Micro e Piccole Medie Imprese.

“Si tratta di un’iniziativa volta a dare una mano agli imprenditori spesso vittime di organizzazioni criminali”, spiega Alessandro Mattinzoli. “Un tessuto socio- economico può dirsi sano quando fenomeni malavitosi si estinguono per sempre. Pensare a famiglie e a vite distrutte, perchè cadute nelle reti di personaggi spregevoli, è uno dei compiti che, come istituzione, ci preme da sempre” continua l’assessore allo Sviluppo Economico.

“L’usura è qualcosa di disumano, non è invincibile, ma serve uno sforzo sistematico da parte di tutti. Per questo diventa fondamentale anche la formazione come strumento preventivo: insieme alle associazioni è necessario svolgere quest’attività nei confronti dei commercianti, artigiani e Micro e Pmi” conclude Mattinzoli.

“Sono ancora poche le denunce da parte di chi chiede aiuto per necessità impellente di denaro e non vuole diventare vittima di usura. Questo a testimonianza del fatto che c’è ancora paura di esporsi” spiega Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza.

“Oggi diamo a queste persone un aiuto importante per uscire dall’ombra della vergogna e della paura. Regione Lombardia, dando seguito alla legge 17 del 2015 , vuole infatti essere al loro fianco riconoscendogli l’assistenza legale e finanziando un fondo di solidarietà“, conclude De Corato.