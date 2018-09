A pochi giorni dall’addio ad Anna Gianello il ricordo di Carla Soma e della scuola materna di Creva e Luino

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Lo scorso 11 settembre Luino ha omaggiato per l’ultima volta, in occasione dei funerali, la professoressa luinese Anna Gianello spirata qualche giorno prima tra l’affetto dei suoi cari.

Un grande cordoglio quello dedicatole non solo sui social network, dove centinaia e centinaia sono stati i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di colleghi, amici, ex studenti e conoscenti che le hanno voluto bene nel corso della sua vita, ma anche durante il funerale, dove la Chiesa Prepositurale San Pietro e Paolo era gremita.

A ricordarla, a due settimane dalla scomparsa, è la presidente della scuola dell’infanzia di Luino e Creva, Carla Soma: “Anna Gianello, da sempre vicina ed attenta al mondo della scuola e dell’istruzione, è stata per diversi anni membro del Consiglio di Amministrazione della nostra scuola. A nome di tutto il consiglio oggi voglio ricordare Anna, con la grande stima nei suoi confronti per il contributo apportato. Anna, infatti, si è sempre spesa per migliorare ed implementare i servizi della scuola materna, conscia dell’importanza che questi anni hanno nella formazione dei piccoli futuri studenti. A lei un sentito ‘grazie’ per il prezioso lavoro svolto”.

Un ricordo che dimostra, ancora una volta, l’affetto e la stima che nel corso di questi anni in tanti hanno nutrita per la professoressa di italiano e dirigente scolastica, che solo qualche tempo fa era andata in pensione.