Lombardia, Cosentino: “I piccoli paesi sono la ricchezza del nostro territorio”

Si è tenuta oggi la seconda seduta del Consiglio Regionale della Lombardia in cui il Presidente Fontana ha illustrato il programma di Governo. Nel corso della seduta ad intervenire è stato l’esponente della Lista Fontana, Giacomo Cosentino, che ha ribadito come la ricchezza del Paese sia rappresentata dai piccoli comuni, oltre che l’importanza di preservare identità e tradizioni. Ecco le sue parole.

“Credo che la ricchezza del nostro Paese, senza nulla togliere alle grandi città, siano proprio le piccole realtà locali, in cui vivono grandi lavoratori, persone vere e umili . Luoghi in cui sono ancora presenti e vengono difesi i valori fondanti della nostra cultura: lo spirito di comunità, l’altruismo, la famiglia e le radici cristiane – Queste le parole con cui l’esponente della Lista Fontana, Giacomo Cosentino, apre il suo intervento -. Tengo a sottolineare che proprio grazie alla presenza di una forte identità, queste comunità hanno saputo anche integrare persone straniere: nel comune dove abito io, la Valganna, ho visto bambini musulmani recitare a Natale insieme a bambini cristiani, senza aver dovuto nascondere il presepe”.

“Vivere meglio – continua Cosentino – significa anche lavoro: ben vengano gli aiuti alle piccole imprese ed agli artigiani italiani per fare innovazione e competere nello scenario internazionale; fa male continuare a vedere anche nella nostra Lombardia spuntare come funghi realtà straniere che spazzano via quelle nostrane. Il valore del nostro sapere e della nostra manodopera va tutelato con ogni strumento possibile”.

“Quando penso al concetto di tutela mi viene subito in mente il tema prioritario della sicurezza – conclude Cosentino – : è necessario far rispettare la legge in maniera decisa e senza esitazioni, la lotta all’immigrazione clandestina deve essere portata avanti in maniera seria, per garantire ai lombardi di vivere con serenità nelle proprie città.”