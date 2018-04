Fondi per Palazzo Verbania, Casali: “Ulteriore step per esaltare questo gioiello incastonato nel lago”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Il comune di Luino ha aderito al bando relativo agli interventi urgenti di valorizzazione dei beni culturali per Palazzo Verbania, prezioso gioiello incastonato nel nostro territorio.

Grazie a questi fondi regionali che mirano a salvaguardare i beni architettonici di pregio, il Comune ha ottenuto 20mila euro per interventi manutentivi e destinati a completamento degli arredi e a supporti informatici.

“Un ulteriore step per valorizzare un bene di così grande interesse in continua sinergia con Regione Lombardia”, commenta il vicesindaco Alessandro Casali.

Nel frattempo proseguono i lavori all’interno di uno degli edifici simbolo e maggiormente storici di tutto il paese lacustre. Se all’esterno, infatti, la struttura è stata quasi totalmente ristrutturata (eccezion fatta per il parco adiacente e per le rifiniture, ndr), all’interno, invece, sono in corso gli interventi che, nei prossimi mesi, torneranno ad aprire le porte al “Kursaal”, progettato nel 1904 da Alfredo Campagnini, a tutti i luinesi e turisti.

L’architetto, ai tempi, aveva disegnato “Palazzo Verbania” per ospitare “concerti, feste da ballo, riunioni, conferenze, caffè e ristorante”. Ecco come potrebbe essere, in parte, la nuova “perla” del lago Maggiore.

