Agrivarese ad Angera tra montagna, sport e cultura

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È un programma ricco e trasversale quello che Agrivarese propone domenica 11 ottobre ad Angera, con una giornata che riunirà istituzioni, esperti, associazioni, appassionati di ciclismo e visitatori.

La principale novità di questa edizione sarà il convegno promosso dalla Provincia di Varese in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, dal titolo “La montagna di mezzo: tra fragilità e risorsa. Dal lavoro di ieri alle sfide di domani”.

L’incontro si svolgerà sul Lungolago di Angera, all’interno della cornice rurale di Agrivarese, e sarà dedicato al futuro delle aree montane e al ruolo che possono assumere l’economia rurale, la zootecnia e la gestione attiva e responsabile dei boschi.

Il convegno sarà un momento di confronto a più voci, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, docenti delle Università di Trento e dell’Insubria, agronomi e veterinari e rappresentanti delle principali associazioni di categoria del territorio, tra cui Coldiretti, Confagricoltura e Cia Alta Lombardia, insieme all’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Al centro della discussione ci saranno alcune delle principali sfide che interessano oggi le aree montane: dai cambiamenti climatici allo spopolamento, fino all’abbandono delle attività rurali.

L’obiettivo sarà individuare strategie e strumenti capaci di trasformare le criticità in opportunità, recuperando tradizioni e saperi locali, favorendo l’innovazione e creando condizioni più favorevoli per attrarre e trattenere le nuove generazioni nei territori montani.

Il programma del convegno prevede i saluti istituzionali alle 10.45, seguiti alle 11 dall’approfondimento dedicato all’“Economia rurale di montagna, boschi e zootecnia: tra passato, presente e futuro”. Alle 11.30 si parlerà invece di “Cambiamenti climatici, spopolamento e abbandono delle attività rurali: le sfide per il futuro della montagna”. Alle 12 sarà la volta della “Voce delle Associazioni”, mentre le conclusioni sono previste alle 12.30.

Accanto al confronto sui temi della ruralità, Agrivarese darà spazio anche allo sport e alla valorizzazione del paesaggio con l’evento dedicato al ciclismo gravel, organizzato da Fondazione Varese Welcome nell’ambito del progetto #Varesedoyoubike?.

Il ritrovo è fissato alle 9 davanti al Palazzo Comunale di Angera, con partenza alle 9.30. Il percorso accompagnerà i partecipanti attraverso alcuni degli scenari naturalistici più suggestivi del territorio, toccando l’Oasi Bruschera, il Lago di Comabbio e il Lago di Varese, fino ai punti panoramici affacciati sul Lago Maggiore.

La pedalata si concluderà con un ristoro a partire dalle 12.30, dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali. Tra i prodotti proposti ci saranno la Formaggella del Luinese e i salumi tipici varesini.

La quota di partecipazione è di 15 euro. Le iscrizioni, a numero chiuso, sono disponibili esclusivamente online fino all’8 ottobre sul sito di Agrivarese.

A completare il programma saranno le visite guidate “Angera svela la sua storia: passeggiata guidata nel Museo Diffuso”, un’occasione per conoscere il patrimonio storico e artistico della città attraverso un percorso nel centro cittadino.

I visitatori saranno accompagnati dai Varese Tourist Angels, gli studenti dell’IIS Edith Stein di Gavirate, insieme a una guida turistica abilitata.

Il percorso permetterà di scoprire alcuni dei luoghi e dei monumenti più significativi di Angera, dall’opera murale “Il Fanciullo di Angera” di Ravo Mattoni fino alla tardo-medievale Casa Forni, passando per la Casa del Capitano e il Santuario della Madonna della Riva, affacciato sul lungolago.

Le visite partiranno alle 11, 14 e 17 con ritrovo al Desk di Varese #DoYouLake, nell’area istituzionale. La partecipazione è gratuita e ad accesso libero.

Agrivarese ad Angera mette così insieme tre dimensioni del territorio: la riflessione sul futuro delle aree rurali e montane, la scoperta del paesaggio attraverso lo sport e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.