Angera | 27 Luglio 2026

La fiera Agrivarese torna ad Angera

Si aprono le candidature per le aziende varesine per il secondo appuntamento della fiera: il lungolago di Angera farà da vetrina a imprese e produttori del territorio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nella cornice del lungolago di Angera, domenica 11 ottobre, si svolgerà l’appuntamento con la natura, la sostenibilità e le eccellenze agroalimentari della fiera Agrivarese.

L’evento autunnale torna dopo il successo e gli oltre 30.000 visitatori dell’edizione primaverile. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare le ricchezze del territorio varesino, prestando particolare attenzione alla vocazione turistica e paesaggistica dei laghi. In quest’occasione , Agrivarese si farà portavoce di un’agricoltura sostenibile e a chilometro zero. La manifestazione sarà un momento di incontro con i cittadini e turisti ed anche una importante opportunità di business e networking per gli operatori del settore.

Nel dettaglio, a partire dal 27 luglio fino al 20 settembre, sono aperti i termini di presentazione delle domande di adesione come espositori all’evento. Camera di Commercio ha predisposto due differenti bandi di partecipazione: il primo bando è dedicato alle imprese agricole locali per l’esposizione e la vendita diretta di prodotti agroalimentari e florovivaistici. Il secondo allarga invece la platea anche alle imprese artigianali e commerciali che propongono prodotti o servizi connessi al mondo rurale.

“Scommettere sul comparto agroalimentare significa investire sull’identità profonda e sul futuro economico della nostra provincia”, sottolinea Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio Varese. “Con questo appuntamento autunnale vogliamo dare continuità a una visione di lungo periodo: sostenere il coraggio delle nostre imprese e fare in modo che la qualità del lavoro agricolo venga riconosciuta come una leva di sviluppo, innovazione e orgoglio per il sistema Varese”.

Alle parole del Presidente si unisce la Sindaca di Angera, Marcella Androni: “Accogliere Agrivarese sul nostro lungolago è motivo di grande orgoglio e testimonia la forte sinergia tra enti. Angera offrirà uno scenario unico per esaltare il lavoro dei nostri agricoltori, unendo l’attrattività del turismo rurale alla bellezza del nostro patrimonio paesaggistico. Siamo pronti a fare rete con le istituzioni e le associazioni di categoria per garantire il pieno successo di questa edizione autunnale”.

Le aziende varesine interessate a cogliere i vantaggi di questa vetrina espositiva possono già procedere all’iscrizione. La documentazione completa, inclusiva del modulo di domanda e del regolamento della manifestazione, deve essere inviata via PEC.

Per tutti i dettagli e per scaricare la modulistica, è possibile visitare il sito di Camera di Commercio o consultare il sito dedicato https://agrivarese.com/.

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