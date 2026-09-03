Dona la Spesa per la Scuola, a Luino una raccolta per aiutare le famiglie in difficoltà

Tempo medio di lettura: 2 minuti

A Luino la solidarietà passa anche dai banchi di scuola. Sabato 5 settembre il superstore Coop ospiterà “Dona la Spesa per la Scuola”, la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria promossa da Nova Coop in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata soci e clienti potranno acquistare quaderni, penne, matite e altri prodotti destinati alla scuola e scegliere di donarli alle famiglie del territorio che si trovano in una situazione di difficoltà economica. All’uscita del punto vendita saranno presenti i volontari della Croce Rossa Luino e Valli, che raccoglieranno i materiali e potranno indicare ai donatori gli articoli di cui c’è maggiore necessità.

L’iniziativa viene realizzata da Nova Coop in collaborazione con circa 70 onlus e realtà locali del terzo settore del Piemonte e dell’alta Lombardia. I prodotti raccolti saranno successivamente distribuiti alle famiglie bisognose come sostegno concreto per affrontare le spese legate al ritorno a scuola.

Un gesto semplice che può fare la differenza soprattutto in un periodo dell’anno in cui le spese per il materiale scolastico possono incidere significativamente sui bilanci familiari.

Lo dimostrano anche i numeri della precedente edizione: grazie all’impegno di circa 700 volontari, soci e clienti Coop hanno raccolto materiali scolastici per un valore complessivo di circa 100 mila euro.

Il punto vendita di Luino sarà dunque uno dei luoghi della provincia di Varese in cui sarà possibile partecipare concretamente alla raccolta.

L’appuntamento si inserisce in una rete più ampia che, in provincia di Varese, coinvolgerà anche il superstore Coop di Tradate, dove la raccolta sarà realizzata insieme ai volontari di Casa della Città Solidale.

L’attenzione di Nova Coop verso il mondo scolastico proseguirà poi dal 10 settembre al 18 novembre con la nuova edizione di “Coop per la Scuola”, il progetto che consente ai clienti di sostenere direttamente gli istituti del territorio.

Il meccanismo prevede che, per ogni 15 euro di spesa effettuata nei negozi Nova Coop e su Coopshop, venga assegnato un buono scuola. I buoni potranno essere consegnati alla scuola prescelta oppure donati direttamente attraverso l’App Coop.

Anche i Soci Coop potranno convertire i propri punti in buoni scuola: 50 punti daranno diritto a 5 buoni, mentre 100 punti corrisponderanno a 12 buoni.

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie, potranno utilizzare i buoni raccolti per richiedere gratuitamente oltre 100 tipologie di premi, tra materiali per la didattica e la creatività, dotazioni tecnologiche, articoli di cancelleria e attrezzature per lo sport.

Per l’edizione di quest’anno è inoltre previsto un percorso didattico dedicato alla “Salute circolare”, realizzato in collaborazione con Geopop. Attraverso attività e materiali destinati agli insegnanti, il progetto punta a sensibilizzare bambini e ragazzi sulle relazioni tra salute, ambiente e pianeta.