Varesotto | 28 Agosto 2026

Dopo la pioggia, il weekend nel Varesotto si preannuncia soleggiato

La giornata di oggi potrebbe vedere ancora fenomeni temporaleschi con possibilità di grandine, ma da domani il bel tempo riporta su anche le temperature. Le previsioni del Centro Geofisico

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La giornata di oggi, venerdì 28 agosto, nonostante qualche schiarita già in queste ore, potrebbe promettere ancora qualche rovescio e temporale anche sull’alto Varesotto.

Lo conferma il bollettino del Centro Geofisico Prealpino, che sottolinea la presenza di una perturbazione associata a un vortice depressionario sul Mare del Nord che attraversa oggi il Nord Italia, sostenuta da correnti da Sud-Ovest che portano umidità e calore dal Mediterraneo alimentando temporali localmente intensi soprattutto su Alpi e Prealpi.

Sulle Alpi e sulla fascia prealpina, in Piemonte e Lombardia occidentale, le piogge odierne potranno essere localmente abbondanti, con tanto di grandine e raffiche di vento. All’Est e sulla pianura padana la giornata sarà più variabile, con schiarite soleggiate alternate a qualche temporale, più probabile nel pomeriggio.

Nel weekend, invece, l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre riporterà bel tempo sul nostro territorio, con le temperature ancora qualche grado al di sopra della norma.

Domani, sabato 29 agosto, giornata soleggiata con qualche nuvola irregolare lungo le Prealpi, in dissoluzione al mattino. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui rilievi e velature di nubi alte, ma asciutto. Temperature massime in rialzo.

Domenica 30 sarà soleggiata con un ulteriore lieve rialzo delle temperature. Nel pomeriggio ci potranno essere degli annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, ma la giornata dovrebbe essere asciutta o con solo un isolato temporale di calore sulle Alpi.

L’inizio della prossima settimana sarà ancora all’insegna del bel tempo, con un lunedì 31 agosto soleggiato, con temperature massime tra 29 e 32°C, forse un temporale di calore sulle Alpi, ma altrove asciutto. Martedì 1 settembre sarà abbastanza soleggiato, ma con un aumento della tendenza temporalesca serale su Alpi e Prealpi.

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