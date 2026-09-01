Lombardia | 1 Settembre 2026

Anche la Camera di Commercio di Varese e l’ASD Rally dei Laghi al GP di Monza

Nel weekend della Formula Uno, anche realtà importanti della provincia di Varese parteciperanno agli eventi organizzati da Regione Lombardia all’Autodromo

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Alcuni campioni olimpionici lombardi di Milano Cortina, capitanati da Elisa Confortola e Pietro Sighel, entrambi medaglia d’oro olimpica nello short track, saranno ospiti del Consiglio regionale della Lombardia presso lo spazio regionale dell’Autodromo Nazionale di Monza domenica 6 settembre, in occasione del GP di Formula Uno, insieme al Presidente del CONI Lombardia Marco Riva.

«Invitare e ospitare gli atleti olimpici nello spazio del Consiglio regionale ci è sembrato il miglior modo, attraverso il loro esempio, di celebrare lo sport – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani – Con sacrificio, passione, determinazione ed energia hanno creduto in un sogno, inseguito e ottenuto traguardi straordinari, portando lustro all’Italia e alla Lombardia».

Nella “tre giorni” del Gran Premio, il Consiglio regionale promuoverà una serie di iniziative ed eventi dedicati a temi come quello delle nuove sfide dell’automotive, della transizione energetica, del futuro del comparto “Autodromo, Villa Reale e Parco di Monza” e dell’indotto che Autodromo e Gran Premio di Formula Uno rappresentano per il territorio e per la Lombardia: tra i relatori, Assessori regionali, Consiglieri regionali di maggioranza e minoranza, i Presidenti di ACI nazionale e regionale, rappresentanti delle istituzioni locali, esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria, professori universitari, presidenti di associazioni sportive lombarde e campioni sportivi.

«La Lombardia è sempre in “pole position” – evidenzia il Vice Presidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino – e il programma di iniziative che abbiamo promosso come Ufficio di Presidenza punta a evidenziare il ruolo determinante rivestito dalla nostra regione, anche sul piano legislativo, su argomenti di particolare attualità e su temi di grande impatto economico e sociale, sui quali abbiamo chiamato a confrontarsi rappresentanti delle istituzioni, i vertici delle categorie ed esperti di settore».

Numerose anche le realtà e le associazioni locali coinvolte, tra cui la Camera di Commercio di Varese, l’ASD Rally dei Laghi e il Club Auto Moto Storiche Varese che organizza la “Coppa dei Tre Laghi e Varese – Campo dei Fiori”, l’associazione bergamasca Enjoysky Sport Odv e realtà imprenditoriali come la Nuova Tecnosac di Gazzada e le Officine Meccaniche Rezzatesi.

In apertura, venerdì 4 settembre, lo Spazio dell’Assemblea lombarda ospiterà a partire dalle ore 11 gli interventi dei principali protagonisti delle istituzioni territoriali che si confronteranno sull’importanza e il valore del GP di Monza, che vanta oltre 400 milioni di euro tra indotto diretto sul territorio, ricadute sul sistema produttivo nazionale, valore del brand e valore mediatico. Nel pomeriggio spazio al ruolo dell’evento motoristico e alla sua capacità di generare rete e circuiti virtuosi, con particolare attenzione al rapporto tra grandi eventi, iniziative territoriali, patrocini del Consiglio regionale e promozione dei territori.

Nella stessa giornata alle ore 14 sarà ospite del Consiglio regionale Flavio Briatore, che interverrà sulle sfide future che attendono il GP di Monza e la Formula Uno nel suo complesso, soffermandosi sul ruolo che l’evento motoristico riveste per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Sabato 5 settembre alle ore 11 è in programma un confronto istituzionale sulle politiche per la transizione energetica, la mitigazione e l’adattamento climatico e l’efficienza delle infrastrutture, anche alla luce delle leggi regionali in materia di clima, centri dati e comunità energetiche rinnovabili; nel pomeriggio alle ore 14.30 si discuterà del futuro della filiera automotive lombarda, tra componentistica, motorsport, ricerca, competenze, formazione tecnica, regolazione europea e transizione produttiva, consapevoli che l’automotive lombardo con oltre 13 mila imprese attive, più di 55mila addetti e un valore aggiunto generato che supera i 3,6 miliardi di euro, è un settore strategico per il nostro Paese.

In questa occasione interverranno anche Giacomo Ogliari (Vice Presidente Aci Varese e istruttore federale Aci Sport), Andrea Sabella (ASD Rally dei Laghi), Angelo De Giorgi (Coppa dei Tre laghi e Varese – Campo dei Fiori) e Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese,

Domenica 6 settembre infine alle ore 12 la consegna dei riconoscimenti ai medagliati olimpici lombardi ai Giochi di Milano Cortina 2026 e a campioni e manager sportivi lombardi.

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