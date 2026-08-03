Slalom Luino-Montegrino, podio stellare racchiuso in soli 41 centesimi: vince Venanzio

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(Foto © Enzo Plecuk) Un battito di ciglia ha racchiuso i primi tre piloti saliti sul podio del 4° Slalom Luino – Montegrino 2026, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Slalom a cura dell’Automobile Club Varese. La classifica generale premia con la vittoria il campano Salvatore Venanzio al volante di Nova Proto NP03-Honda 2000.

Secondo, a soli 27 centesimi, è il catanese Silvio Fiore su Radical SR4 Radical-Suzuki; terzo il lucano Saverio Miglionico al via con Osella PA 21 4C-Honda 2000 che ha sofferto di noie elettroniche al motore. In tutto 41 centesimi racchiudono i primi tre piloti dell’assoluta: il distacco tra i primi è significativo e narra le vicende agonistiche di una gara emozionante e tirata fino all’ultimo metro.

Dopo dieci edizioni vinte dal varesino Davide Piotti lo scettro della Luino-Montegrino è dunque passato di mano nella gara organizzata dall’Automobile Club Varese: è finito nelle braccia del quattro volte campione italiano slalom Venanzio di Massa Lubrense che ha conquistato messo in palio dagli organizzatori, da Regione Lombardia, Provincia di Varese, dai Comuni di Luino e Montegrino Valtravaglia.

Venanzio ha chiuso in 157” e 28 centesimi siglato nella prima delle tre manche. Nelle altre due ha abbattuto un birillo, subendo in entrambe le salite la penalità di 10”. Per il siciliano Silvio Fiore su Radical SR4 Suzuki tre salite senza penalizzazioni e il miglior crono al traguardo della seconda che vale 157,55 punti. Gradino più basso del podio per Saverio Miglionico, terzo in 157” e 69, ultimo tra i concorrenti in gara a scendere sotto il muro dei 160 punti.

Quarta piazza il campano Pasquale Amatruda su Radical SR4 Suzuki davanti al laziale Adriano Ricci, primo tra le formule su Gloria B5 Suzuki. Il piemontese Luca Veldorale, su Radical SR4 Suzuki, precede in classifica il ligure Alessandro Polini su un “aereo a 4 ruote”: è la A 112 con telaio in carbonio motore Bmw M1 RR da 200 cavalli. Miglior pilota con un’auto a trazione anteriore è Marco Riboni su Fiat 127, motore F. Renault 2000 da 280 cavalli.

Miglior pilota locale all’arrivo è Andrea Spataro che si è presentato al via del suo slalom del cuore con la Volkswagen Polo GTI, team Gma, la stessa con cui sei anni fa correva Andrea Crugnola. Il figlio di Corrado e Maurizia Spataro ha messo in riga le altre vetture Rally2: dalla Skoda di Gianluca Luchi a quella del varesino Alessandro Ripoli e del comasco Marco Leoni (team Dream One Racing).

Trionfo in classe Rally4 del varesino Alessandro Marchetti (Lancia Ypsilon 1200 turbo, testimonial di ‘Race to Donate’ e ‘Piloti per Bene’). Nel gruppo delle storiche trionfo del valcuviano Gaetano Mazzetti (Clio Williams), tra le trazioni anteriore Stefano Del Magro di 1”92 davanti al gaviratese Lele Rodili (Peugeot 306 Kit).

In classe N1600 Tommy Negri ha prevalso su Orlando Tartaini e su Nando Lonati, mentre in 1600 Rs Plus podio bosino con Francabandiera-Vella-Ciotti e in gr.A/1600 gran lotta tra Lorenzo Albertolli, Andrea Saredi e Daniel Zamboni di Luino. Coppa delle Dame: Beatrice Piffero ha preceduto di poco Marino Corona.

Hanno consegnato i premi d’onore il presidente di ACI Varese Giuseppe Redaelli, il direttore di ACI Varese Fabrizio Turci, l’assessore del Comune di Luino Paolo Gobbato, la consigliere Sara Amalfi, il sindaco di Montegrino Fabio De Ambrosi, il dirigente di Camera di Commercio Varese e presidente di Confcommercio Ascom Luino Franco Vitella, il delegato ACI Sport Sandro Tibiletti e responsabili logistici dell’evento, Andrea Sabella e Corrado Spataro.

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