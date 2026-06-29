Varesotto, 135mila euro alle Comunità montane per sostenere le aziende agricole

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Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore dell’agricoltura di montagna con uno stanziamento complessivo di 2,8 milioni di euro, destinato alle Comunità montane lombarde per finanziare gli interventi previsti dall’articolo 24 della legge regionale 31/2008.

Il decreto, pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, ripartisce 2 milioni di euro per il 2027 e 800.000 euro per il 2028, risorse che consentiranno di sostenere investimenti e interventi a favore delle aziende agricole operanti nei territori montani.

«Le imprese agricole di montagna – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – svolgono un ruolo che va ben oltre la produzione di cibo: custodiscono il territorio, contrastano lo spopolamento, preservano il paesaggio e garantiscono la sicurezza ambientale. Con questo provvedimento assicuriamo risorse certe e programmate alle Comunità montane, affinché possano sostenere concretamente chi ogni giorno sceglie di lavorare e vivere nelle nostre vallate».

Le risorse saranno assegnate alle 23 Comunità montane lombarde secondo i criteri già definiti dalla Regione, che tengono conto della superficie agricola utilizzata, dell’estensione dei boschi, del numero di aziende agricole, della consistenza zootecnica, della presenza di territori con maggior svantaggio e di una quota fissa destinata a ciascuna Comunità montana. Per il 2027 il riparto ammonta a 2 milioni di euro, mentre per il 2028 sono previsti 800.000 euro, garantendo così continuità agli interventi di sostegno.

Il decreto introduce inoltre una semplificazione delle procedure amministrative per le annualità 2027 e 2028, concedendo alle Comunità montane maggiore flessibilità nell’organizzazione dei bandi. Le domande potranno essere raccolte fino al 31 agosto dell’anno di riferimento.

«Dare maggiore autonomia organizzativa alle Comunità montane – conclude Beduschi – significa accelerare l’arrivo dei contributi alle aziende agricole e rendere gli interventi ancora più efficaci. La montagna ha bisogno di risposte tempestive e concrete e Regione Lombardia continua a dimostrarlo con i fatti».

Riparto delle risorse per provincia: di seguito il riparto delle risorse suddiviso per provincia e Comunità montana con indicazione dell’importo assegnato per l’annualità 2027 e per quella 2028.

Varese – totale provincia (2027-2028): 135.813 euro

– Piambello: 49.509 euro (2027) – 19.803 euro (2028) – Totale: 69.312 euro

– Valli del Verbano: 47.501 euro (2027) – 19.000 euro (2028) – Totale: 66.501 euro.

Bergamo – totale provincia (2027-2028): 611.379 euro

– Valle Brembana: 110.753 euro (2027) – 44.301 euro (2028) – Totale: 155.054 euro

– Laghi Bergamaschi: 97.823 euro (2027) – 39.129 euro (2028) – Totale: 136.952 euro

– Valle Imagna: 41.980 euro (2027) – 16.792 euro (2028) – Totale: 58.772 euro

– Valle Seriana: 153.863 euro (2027) – 61.545 euro (2028) – Totale: 215.408 euro

– di Scalve: 32.281 euro (2027) – 12.912 euro (2028) – Totale: 45.193 euro.

Brescia – totale provincia (2027-2028): 744.666 euro

– Valle Camonica: 217.602 euro (2027) – 87.040 euro (2028) – Totale: 304.642 euro

– Valle Sabbia: 107.475 euro (2027) – 42.990 euro (2028) – Totale: 150.465 euro

– Valle Trompia: 101.500 euro (2027) – 40.600 euro (2028) – Totale: 142.100 euro

– Parco Alto Garda Bresciano: 58.606 euro (2027) – 23.442 euro (2028) – Totale: 82.048 euro

– Sebino Bresciano: 46.722 euro (2027) – 18.689 euro (2028) – Totale: 65.411 euro.

Como – totale provincia (2027-2028): 217.182 euro

– Lario Intelvese: 33.022 euro (2027) – 13.208 euro (2028) – Totale: 46.230 euro

– Triangolo Lariano: 49.108 euro (2027) – 19.643 euro (2028) – Totale: 68.751 euro

– Valli del Lario e del Ceresio: 73.001 euro (2027) – 29.200 euro (2028) – Totale: 102.201 euro.

Lecco – totale provincia (2027-2028): 148.511 euro

– Lario Orientale-Valle San Martino: 42.793 euro (2027) – 17.117 euro (2028) – Totale: 59.910 euro

– Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera: 63.287 euro (2027) – 25.314 euro (2028) – Totale: 88.601 euro.

Pavia – totale provincia (2027-2028): 207.495 euro

– Oltrepò Pavese: 148.211 euro (2027) – 59.284 euro (2028) – Totale: 207.495 euro.

Sondrio – totale provincia (2027-2028): 734.930 euro

– Valtellina di Sondrio: 143.420 euro (2027) – 57.368 euro (2028) – Totale: 200.788 euro

– Valtellina di Morbegno: 119.446 euro (2027) – 47.778 euro (2028) – Totale: 167.224 euro

– Alta Valtellina: 77.852 euro (2027) – 31.140 euro (2028) – Totale: 108.992 euro

– Valtellina di Tirano: 92.648 euro (2027) – 37.059 euro (2028) – Totale: 129.707 euro

– Valchiavenna: 91.585 euro (2027) – 36.634 euro (2028) – Totale: 128.219 euro.