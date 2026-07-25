A Duno è in programma “Luna e medicina”

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Una giornata dedicata al rapporto tra Luna, scienza e medicina, con incontri divulgativi, momenti culturali e iniziative aperte al pubblico. “Luna e medicina” si terrà sabato 25 luglio, a Duno, in Piazza del Santuario; l’evento è organizzato dal Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche.

L’iniziativa prendera il via alle ore 17, con un convegno che vedrà la partecipazione di esperti provenienti dal mondo accademico e universitario. Tra gli interventi in programma figurano Mario Iodice (Università degli Studi dell’Insubria) che approfondirà il tema “Tra mito e scienza. I Greci, la Luna e le stelle”.

Continuando, prenderà voce Luigi Tarsia (associazione Amici di Boyle, responsabile di Ingegneria Biomedica) con “Troppo umani per lo spazio. Tecnica e fisiologia sfidano il cosmo”. Proseguendo, al via con “Donna, Luna e salute mentale. Leggenda, ritmi e neuroscienze”, tematica che sarà affrontata dalla dottoressa Alessandra Mammano.

“Il medico di notte. Strutture, numeri, persone” con il dottore Alessandro Bacuzzi; infine, “Anatomia lunare. Nomi scolpiti nella Storia” con il dottore Francesco Baggio. Alle ore 20, vi sarà la possibilità di mangiare insieme con una cena organizzata dalla Pro Loco di Duno che come menù propone una grigliata mista di carne e verdure, patatine fritte e dolce (con un contributo di 20 euro). La serata prosegue: dalle ore 21.30 “Not(t)e di Luna” con musica dal vivo a cura di Perduo (Maurizia Punginelli e Marco Rosa). Alle ore 22, “Osservazione del Cielo estivo” ad occhio nudo e con telescopi, a cura dell’associazione Astrofil Ipazia di Bisuschio.

Nel corso del convegno è inoltre prevista una performance artistica dal vivo a cura di Franco Molina, mentre la professoressa Patrizia Molinaro, dell’associazione Parole in Viaggio, proporrà una lettura scenica di poesie dedicate alla Luna. L’iniziativa intende offrire al pubblico un’occasione di approfondimento e divulgazione, unendo medicina, astronomia, arte e cultura in una giornata rivolta a cittadini e appassionati di tutte le età.