Duno: alberi pericolanti, chiusa la strada verso San Martino

Gli strascichi del maltempo dello scorso fine settimana si fanno sentire ancora duramente, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalle forti piogge e dalle raffiche di vento che hanno sradicato molte piante in diverse parti dell’alto Varesotto – in particolare tra la Valcuvia e il Lavenese -, con effetti molto simili a quelli che la tempesta Vaia ha avuto in Trentino Alto Adige nell’ottobre 2018.

Crolli o danneggiamenti di alberi sono stati riscontrati anche nel piccolo comune di Duno: il sopralluogo effettuato dal personale dell’ufficio tecnico e della Polizia locale ha infatti verificato la presenza di piante pericolanti che insistono sulla strada che conduce verso il monte San Martino o addirittura la ostruiscono in alcuni punti, creando condizioni di pericolo per tutti coloro che la percorrono e rendendone così necessari il taglio e la conseguente rimozione.

Ecco perché, “per motivi di sicurezza della viabilità e di sicurezza pubblica”, il sindaco del paese Marco Dolce ha emanato lo scorso lunedì 5 ottobre un’ordinanza con la quale è stato vietato il transito sulla strada comunale Duno-San Martino per tutte le categorie di veicoli.

L’unica eccezione è possibile solamente per i proprietari di fondi o fabbricati situati nella zona interessata dal provvedimento, che potranno recarvisi solamente per motivi di comprovata necessità quali lavori di manutenzione o messa in sicurezza o la cura degli animali allevati. (Immagine di repertorio)