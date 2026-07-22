Italia | 22 Luglio 2026

Pedopornografia online, operazione della Polizia anche nel Varesotto: sei arresti e tre indagati

L'indagine coordinata dalla Procura di Milano, denominata "Iris", ha coinvolto Lombardia e Campania: sequestrati oltre 200mila file tra immagini e video

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La Polizia di Stato ha concluso l’operazione denominata “IRIS”, condotta nell’ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. L’indagine ha portato all’arresto di sei persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre tre persone, nei cui confronti è stato sequestrato ingente materiale informatico utilizzato per le attività illecite.

L’attività investigativa è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, su direttiva della Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L’indagine, avviata nel dicembre 2025, ha consentito di monitorare nel tempo i canali online di distribuzione di materiale illecito a livello transnazionale.

Grazie anche alla collaborazione con un’organizzazione no profit internazionale, gli investigatori hanno individuato alcuni account attraverso i quali venivano condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Gli arrestati, di età compresa tra i 60 e i 64 anni, sono due residenti a Milano, due in provincia di Lodi, uno in provincia di Como e uno a Napoli.

Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale informatico, con oltre 200mila file tra immagini e video riconducibili allo sfruttamento sessuale dei minori.

Alla fase esecutiva dell’operazione hanno collaborato le Sezioni Operative della Polizia Postale di Brescia, Varese, Mantova, Pavia, Bergamo e Como, oltre al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli. L’intervento conferma l’attività di monitoraggio della rete svolta dalla Polizia Postale per il contrasto ai reati in danno dei minori.

La Polizia di Stato ricorda infine che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che le persone sottoposte a indagine non possono essere considerate colpevoli fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva.

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