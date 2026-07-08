Induno Olona, Alice Pedrinelli è la Miglior Sommelier della Lombardia 2026

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Alla sua terza partecipazione, ma per la prima volta in finale, centra subito il gradino più alto del podio del concorso di Miglior Sommelier della Lombardia. È la giovanissima Alice di AIS Varese, ad aggiudicarsi l’importante titolo dopo le finali che si sono svolte a Milano martedì 7 luglio presso l’Hotel Westin Palace durante i festeggiamenti per l’anniversario della nascita dell’Associazione Italiana Sommelier, che quest’anno spegne 61 candeline.

Nata a Varese, laureata in Hospitality Management a Losanna e sommelier AIS, Alice Pedrinelli lavora nel ristorante di famiglia Da Venanzio a Induno Olona, come responsabile di sala e cantina. «L’amore per il vino è nato sui banchi e i libri dell’università, dopo aver sostenuto l’esame in enologia. A quel punto ho cominciato a degustare alla cieca con un gruppo di amici” spiega la neo Miglior Sommelier di Lombardia. “Obiettivi futuri? Completare il percorso WSET, a ottobre sosterrò l’ultimo esame con la presentazione della tesina. Dopo voglio continuare a studiare e a fare concorsi, mantenendomi sempre allenata».

I sommelier finalisti hanno sostenuto, davanti a un pubblico molto numeroso, diverse impegnative prove di degustazione alla cieca: il riconoscimento di un vino bianco e uno spumante, l’individuazione della provenienza territoriale di tre nebbioli, di una tipologia di una birra e quattro distillati. Hanno, inoltre, analizzato un menù con la scelta dei migliori vini, sia regionali che internazionali, da proporre in abbinamento, e sostenuto tre prove di comunicazione.

Alice Pedrinelli ha preceduto, al secondo posto, Luca Giuliano Salvigni, sommelier della delegazione AIS di Pavia, e, al terzo posto, Flaminia Fossati, della delegazione AIS Monza e Brianza. Alle prove scritte del mattino hanno preso parte 11 sommelier provenienti da diverse delegazioni provinciali della Lombardia.

«Abbiamo assistito a una finale molto combattuta a dimostrazione di un livello di preparazione davvero importante – commenta Hosam Eldin Abou Eleyoun, presidente di AIS Lombardia -. Non nascondo la soddisfazione nel vedere due rappresentanti femminili salire entrambe sul podio. La nostra Scuola Concorsi interna è un’eccellenza e siamo molto orgogliosi della preparazione che è in grado di fornire a chi desidera cimentarsi in queste competizioni. Molti di loro, ora, parteciperanno alle selezioni del concorso nazionale».

Quest’anno la giuria chiamata a valutare le prove dei finalisti era composta, oltre che dal Presidente di AIS Lombardia, anche da Luisito Perazzo, responsabile dell’area concorsi di AIS Lombardia, dal sommelier Artur Vaso, vice campione nazionale e curatore della Guida ViniPlus di Lombardia, Cristian Russomanno, Miglior Sommelier della Lombardia 2025 e Margo Schächter, giornalista e food&lifestyle editor.

Il grande banco di assaggio dedicato ai festeggiamenti per il 61^ anniversario della nascita dell’Associazione Italiana Sommelier ha registrato una grande affluenza con oltre 1000 presenze tra Soci di AIS Lombardia e stampa, e ha consentito di poter degustare i vini di più di 200 cantine provenienti da tutta Italia.

La giornata si è conclusa con una masterclass guidata dal docente e scrittore Armando Castagno, con protagonista il Verdicchio dei Castelli di Jesi.