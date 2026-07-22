Il turismo sta cambiando: l’agricoltura pronta a fare rete per potenziare Varese, un’esperienza da vivere

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«L’agricoltura non produce soltanto cibo. Produce paesaggio, mantiene vivi i territori, custodisce tradizioni e consente al turista di capire davvero dove si trova», con queste parole inizia il discorso di Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese.

Dai laghi all valli, dalle colline ai borghi, fino alle aree rurali e prealpine: aziende agricole e agriturismi possono contribuire in modo decisivo a costruire un’offerta turistica coordinata, autentica e capace di distribuire i flussi durante tutto l’anno.

Il turismo sta cambiando. Il viaggiatore contemporaneo cerca vere e proprie esperienze attraverso le quali entrare in contatto con il territorio e con le persone che lo abitano. Nel 2025 sono stati stimati 5 milioni di arrivi negli oltre 26mila agriturismi italiani, con un numero di ospiti stranieri raddoppiato negli ultimi 10 anni e un valore economico che, secondo dati Istat, ha raggiunto 1,93 miliardi di euro.

Anche la Lombardia continua a crescere sul fronte turistico, con oltre 56 milioni di presenze nel 2025, confermando la forza della regione come destinazione nazionale e internazionale, ma imponendo anche una riflessione sulla qualità dell’offerta, sulla distribuzione dei flussi e sulla capacità dei territori di generare valore diffuso.

La provincia di Varese si inserisce perfettamente in questo scenario. Nel 2025 il territorio ha raggiunto circa 3 milioni di presenze turistiche, in cui gli stranieri rappresentano il 67% della domanda complessiva.

«Varese ha tutte le condizioni per rafforzare un modello turistico diffuso e legato all’identità del territorio» sottolinea Tiffany Bertoni, presidente dell’associazione agrituristica Terranostra Varese. «Non siamo soltanto provincia di passaggio tra Milano, Malpensa e la Svizzera: siamo una meta di laghi, aree verdi, produzioni agricole, agriturismi, borghi, ville, percorsi naturalistici e paesaggi rurali che possono diventare parte integrante dell’esperienza del visitatore».

Dal Lago Maggiore al Lago di Varese, dal Ceresio ai laghi di Monate o Comabbio, fino alle valli del nord della provincia, il territorio offre un patrimonio naturale e agricolo che dialoga con cicloturismo, cammini, navigazione, escursioni e tanto altro. Un’offerta che può attrarre non solo il turismo estivo, ma anche soggiorni brevi, weekend, turismo scolastico, esperienze familiari e flussi legati agli eventi.

Per Coldiretti Varese, il turista che arriva a Varese deve poter trovare percorsi riconoscibili, collegamenti tra esperienze, prodotti locali, aziende visitabili, agriturismi, fattorie didattiche e occasioni di conoscenza diretta del territorio. Per queste ragioni la sfida è costruire una rete più forte tra istituzioni, operatori turistici, agricoltura, ristorazione, Comuni e sistema dell’accoglienza.

«Il dato sui flussi internazionali conferma che Varese è sempre più osservata anche dall’estero» evidenzia Luciano Salvadori, direttore di Coldiretti Varese. «Ora occorre trasformare questa crescita in valore per le imprese e per le comunità locali. Non basta aumentare arrivi e presenze: bisogna fare in modo che il turismo generi reddito, occupazione, presidio del territorio e nuove opportunità per le aziende agricole».

In questo quadro gli agriturismi rappresentano una risorsa strategica. Attraverso ospitalità, ristorazione, vendita diretta, attività didattiche e degustazioni, consentono agli imprenditori agricoli di costruire un rapporto più forte con cittadini, famiglie e turisti.