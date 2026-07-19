Lago Ceresio | 19 Luglio 2026

Turismo, sport, eventi e mobilità dolce: accordo tra Fondazione Welcome e Autorità di Bacino del Ceresio

Firmato l’accordo quadro triennale di collaborazione tra i due enti per potenziare l’attrattività del Ceresio guardando allo sviluppo economico e progettualità specifiche

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Fare squadra per far crescere il territorio, sostenere il turismo attivo e scommettere sulla mobilità dolce: sono questi i punti chiave del nuovo accordo triennale tra Fondazione Varese Welcome e Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla.

L’accordo, firmato dal vicepresidente della Fondazione Franco Vitella e dal Presidente dell’Autorità di Bacino Massimo Mastromarino ha l’obiettivo di sviluppare progettualità condivise capaci di incrementare l’attrattività dei bacini lacuali del Ceresio, Piano e Ghirla, riconosciuti come risorsa sempre più importante per il turismo attivo, culturale e sostenibile spesso legato anche allo sport.

Infatti, attraverso l’inserimento nei canali di comunicazione della Fondazione, si punta ad attrarre anche grandi eventi sportivi (come canottaggio, vela, nuoto in acque libere e trail running) in grado di generare un significativo indotto economico per le comunità locali. Parallelamente, l’accordo prevede il potenziamento delle infrastrutture turistiche: focus sulla mobilità intermodale e green (percorsi ciclopedonali, stazioni di ricarica e-bike) e sul miglioramento dei servizi di accoglienza presso pontili e approdi, grazie a una segnaletica rinnovata e a nuovi strumenti digitali.

«La forza di una destinazione si misura dalla qualità delle sue connessioni e dalla capacità di generare valore a lungo termine. Questo accordo traccia una strada chiara per il futuro, unendo la tutela ambientale a standard di accoglienza moderni e competitivi. Crediamo in una crescita che valorizzi l’identità locale. Consegniamo alle nuove generazioni un territorio più forte, più attrattivo e pronto a intercettare i viaggiatori più esigenti da tutto il mondo», spiega Vitella.

«I nostri laghi – aggiunge il Presidente Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla Massimo Mastromarino – rappresentano un patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale di straordinario valore, che deve essere gestito con una visione condivisa e orientata al futuro. Questa collaborazione con Fondazione Varese Welcome nasce dalla volontà di mettere a sistema competenze e progettualità per rendere il Ceresio, il Lago di Piano e il Lago di Ghirla sempre più accessibili, fruibili e attrattivi, nel pieno rispetto del loro equilibrio naturale. Investire in servizi, infrastrutture leggere e iniziative capaci di valorizzare i nostri laghi significa rafforzare l’attrattività dell’intero territorio e offrire ai visitatori un’esperienza sempre più completa e di qualità. Fare rete tra istituzioni è la chiave per trasformare le potenzialità di questo patrimonio in opportunità di crescita, promuovendo uno sviluppo turistico sostenibile e duraturo».

L’accordo, che prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto e la definizione di specifici accordi attuativi per la realizzazione delle singole iniziative, si inserisce nel percorso di collaborazioni che Fondazione Varese Welcome sta sviluppando con diversi stakeholder del territorio, da SEA Milano Malpensa Airport alle municipalità coinvolte nella Maratona dei Laghi, fino a realtà culturali come il FAI, con l’obiettivo di costruire un sistema turistico sempre più integrato e competitivo.

Sul Ceresio, Fondazione Varese Welcome sta inoltre già lavorando attraverso il Festival “Musica del Lago”, festival diffuso organizzato da Fondazione, che porterà a Lavena Ponte Tresa due grandi eventi musicali il 30 e il 31 luglio.

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