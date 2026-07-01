Lago Ceresio | 1 Luglio 2026

155mila euro per interventi sul Ceresio: «Attenzione concreta di Regione verso i territori lacuali»

L’Autorità di Bacino si dice soddisfatta del co-finanziamento regionale per i due progetti in programma a Lavena Ponte Tresa e Porlezza: «Opere utili e attese»

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Nell’ambito del piano di investimenti approvato da Regione Lombardia per la valorizzazione del sistema lacuale regionale, sono comprese delle nuove risorse per il territorio del lago Ceresio.

La Giunta regionale ha infatti stanziato contributi destinati a interventi infrastrutturali sulle aree demaniali dei laghi lombardi e per l’Autorità di Bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla sono previsti due progetti per un valore complessivo di 310mila euro, di cui 155mila finanziati da Regione.

Le opere riguarderanno il Comune di Lavena Ponte Tresa, dove sarà realizzata la riqualificazione ambientale del lungolago nel tratto dell’area feste e il territorio di Porlezza – Carlazzo con interventi di ripristino, pulizia e regolazione del flusso del canale Lagadone, emissario del Lago di Piano e immissario del Lago Ceresio.

Gli interventi si inseriscono nella più ampia programmazione regionale finalizzata al miglioramento della qualità delle infrastrutture lacuali, dell’accessibilità e della fruizione sostenibile del patrimonio ambientale.

«Si tratta di interventi che rispondono a esigenze concrete dei territori e che contribuiscono a rafforzare il ruolo delle aree lacuali come luoghi di mobilità, vivibilità e attrattività turistica – dichiara il direttore Maurizio Tumbiolo – La collaborazione istituzionale con Regione Lombardia e con gli enti locali continua a produrre risultati tangibili, traducendo le necessità emerse sul territorio in opere capaci di generare benefici duraturi. Sul Ceresio parliamo di interventi mirati che migliorano la qualità degli spazi pubblici e la gestione ambientale del sistema lacuale».

Sottolinea il valore della collaborazione istituzionale anche il Presidente Massimo Mastromarino: «Un ringraziamento agli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Franco Lucente per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro bacino e per aver sostenuto una programmazione che riconosce il valore strategico dei laghi lombardi. Le risorse assegnate al Ceresio consentiranno di intervenire su opere utili e attese, con effetti concreti sulla qualità del territorio e dei servizi. È un segnale importante che conferma come il lavoro condiviso tra Regione, Autorità di Bacino ed enti locali rappresenti la strada giusta per accompagnare uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle nostre comunità».

Gli interventi finanziati prenderanno avvio secondo i cronoprogrammi definiti tra il 2026 e il 2027 e rientrano nel piano regionale che prevede il completamento delle opere entro il 2028.

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