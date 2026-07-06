Oltre 458mila euro da Regione Lombardia per 18 progetti: fondi anche per l’Alto Varesotto

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Festival musicali e teatrali, danza, iniziative per giovani e famiglie, accessibilità museale, cammini culturali e restauri di chiese e complessi storici: Regione Lombardia finanzia 18 progetti in provincia di Varese, per complessivi 458.812 euro, nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026.

Le risorse sostengono nove progetti di promozione culturale tra Castellanza, Varese, Gallarate e Laveno Mombello, due interventi dedicati alla valorizzazione di luoghi e patrimoni, il progetto sulla Via Francisca del Lucomagno e sei interventi sul patrimonio culturale ecclesiastico in diversi Comuni della provincia, come Porto Valtravaglia, Cremenaga e Valganna.

«Con questi finanziamenti sosteniamo progetti che ampliano l’offerta culturale del Varesotto e rendono più accessibili luoghi, attività e patrimoni del territorio – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso -. Le risorse finanziano festival musicali e teatrali, iniziative per giovani e famiglie, un concorso musicale nazionale, progetti che uniscono biblioterapia e gaming e attività dedicate alla valorizzazione di Villa Pomini e del patrimonio locale».

«Una parte rilevante dei contributi riguarda il miglioramento dell’accessibilità del Museo Ponti sull’Isolino Virginia, la Via Francisca del Lucomagno e interventi di conservazione e restauro in luoghi di culto e complessi storici della provincia – aggiunge l’assessore –. Sono opere che mettono in sicurezza edifici, conservano opere e strutture e migliorano la possibilità per cittadini e visitatori di conoscere e frequentare questi luoghi».

Nell’ambito A, dedicato alla promozione culturale, sono finanziati nove progetti, tra cui Villa Pomini Lab, T’immagini, BustoFolk, BaClassica, Festival Il Lago Cromatico, Tutto Matticchio, il Concorso musicale nazionale Villa Oliva, T’immagini, V.I.V.A. e Varese Estense Festival Menotti.

Nell’Ambito D trovano spazio il progetto Unperfect Youth Creator, dedicato alla produzione di contenuti digitali, il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione del Museo Ponti sull’Isolino Virginia, la Via Francisca del Lucomagno e sei interventi di tutela, restauro e messa in sicurezza del patrimonio ecclesiastico.

L’Avviso Unico Cultura 2026 dispone di una dotazione finanziaria iniziale di 6 milioni di euro e sostiene, nelle linee oggetto del provvedimento, progetti di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio lombardo.

Nello specifico, a livello locale: risorse per il Comune di Laveno Mombello con “T.immagini. Il festival della biblioterapoa icontra il gaming” con 15mila euro (ambito A).

Nell’ambito D, stanziati fondi per la parrocchia di San Gemolo Martire con Boarezzo e Mondonico in Valganna: progetto di messa in sicurezza con intervento di consolidamento della volta della sacrestia e sistemazione delle coperture della chiesa, con la realizzazione di punti di ancoraggio sulle coperture del complesso della Badia di San Gemolo a Ganna per un totale di 38.500 euro.

Continuando, 60 mila euro per la Parrocchia SS. Annunziata di Cremenaga, dalle fondamenta alla comunità; infine, 33.550 mila euro per il restauro “Cappella del Roncaccio” della Parrocchia Santa Maria Assunta in Domo a Porto Valtravaglia.