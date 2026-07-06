Luino | 6 Luglio 2026

Lingue, estate e nuovi obiettivi: a Luino “Time to Speak” apre le iscrizioni per settembre

Con le scuole finite e la ripartenza già all’orizzonte, a luglio la sede di Luino propone promozioni speciali su corsi di gruppo e lezioni individuali. Ecco tutte le novità e come iscriversi

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Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate, per molti è già il momento di pensare ai prossimi mesi. A Luino, la scuola di lingue “Time to Speak“, con sede in via Vittorio Veneto 63, ha aperto la campagna di iscrizioni per i corsi in partenza a settembre.

Come già avvenuto lo scorso anno, anche per il mese di luglio è prevista una promozione del 10% sulle iscrizioni. L’offerta riguarda sia i corsi di gruppo, con preiscrizioni già aperte per le lezioni di settembre, sia i percorsi con lezioni individuali.

La proposta formativa comprende corsi di inglese, tedesco e italiano per stranieri, rivolti a bambini, ragazzi, adulti e aziende. I percorsi vengono organizzati in base al livello di partenza, agli obiettivi degli iscritti e alle disponibilità orarie.

«La campagna estiva parte in un momento in cui scuole e attività didattiche sono ormai concluse, ma la programmazione del nuovo anno sta già prendendo forma – commentano dalla scuola -. Iscriversi a luglio consente di valutare con anticipo il percorso più adatto, scegliendo tra attività di gruppo e soluzioni personalizzate».

Al centro dell’approccio di Time to Speak resta l’apprendimento pratico della lingua, con attenzione alla conversazione, alla comprensione e all’utilizzo in situazioni quotidiane, scolastiche o professionali.

«I corsi di gruppo permettono di lavorare anche sul confronto tra studenti e sulla comunicazione, mentre le lezioni individuali offrono un percorso più mirato, pensato per esigenze specifiche come recupero scolastico, miglioramento della conversazione, preparazione a certificazioni o necessità legate al lavoro», concludono le docenti titolari.

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la sede operativa di Time to Speak a Luino. Il team è disponibile telefonicamente ai numeri +39 329 3260598 e +39 0332 1880515, oppure via e-mail all’indirizzo segreteria@timetospeak.it.

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