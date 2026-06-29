Valorizzare i laghi, da Regione 725mila euro per progetti a Maccagno, Germignaga e Lavena Ponte Tresa

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Regione Lombardia mette in campo 5,3 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 14 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.

I finanziamenti consentiranno la realizzazione e riqualificazione dei pontili e delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, il completamento di passeggiate a lago e percorsi ciclopedonali, il miglioramento dell’accessibilità ai laghi, il consolidamento di sponde e banchine, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche.

«La valorizzazione dei laghi – sottolinea l’assessore Terzi – passa anche dalla qualità delle infrastrutture. Con questo finanziamento sosteniamo interventi che riqualificano gli spazi pubblici, migliorano i servizi per la navigazione e favoriscono una fruizione sempre più sicura e sostenibile delle aree lacuali. Si tratta di investimenti che lasciano un’eredità concreta ai territori, rafforzandone la capacità di accogliere visitatori e, allo stesso tempo, di offrire una migliore qualità della vita ai residenti. Il lavoro condiviso con le Autorità di Bacino ci permette di trasformare le esigenze dei territori in interventi concreti e diffusi sull’intero sistema lacuale lombardo».

«Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Lucente – mette in campo ingenti risorse per programmare in maniera adeguata ed oculata una serie di interventi infrastrutturali che permetteranno di ammodernare e riqualificare il demanio lacuale e le strutture essenziali per la navigazione interna. Il tpl lacuale è sempre di più un elemento chiave per gli spostamenti dei cittadini e per la mobilità delle migliaia di turisti che vengono a scoprire le bellezze dei nostri territori. Come Regione, insieme agli enti locali, condividiamo da diversi anni obiettivi e programmi per garantire servizi essenziali come il trasporto sui laghi, sostenibile, confortevole e all’avanguardia».

Le risorse complessive sono 8.811.171 euro, di cui 5.339.800 euro di contributo regionale. Gli interventi prenderanno il via tra il 2026 e 2027 e saranno ultimati entro il 2028, con alcune opere che si concluderanno già nel corso del 2027 in funzione dei singoli cronoprogrammi.

Tre, in particolare, sono gli interventi in programma tra il lago Maggiore e il lago Ceresio, nell’alto Varesotto, che hanno ricevuto il co-finanziamento regionale.

A Lavena Ponte Tresa il progetto di riqualificazione ambientale del lungolago, nel tratto dell’area feste, ha ottenuto 75mila euro di contributo a fronte di un costo complessivo di 150mila euro. A Germignaga si guarda invece a un intervento da 800mila euro complessivi per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale a lago con interventi di consolidamento e potenziamento degli attuali presidi spondali sottesi, finanziato dal Pirellone al 50% (con 400mila euro). A Maccagno, invece, andranno 250mila euro per la realizzazione della passerella cicloturistica a sbalzo sul lago Maggiore: un progetto da 500mila euro di cui si parla già da qualche anno e che ora potrà vedere la sua realizzazione completa.